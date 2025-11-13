Giăng điện bẫy chuột làm chết hàng xóm

Theo kết quả điều tra, chiều 19/10, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Tha (SN 1966, cùng xã Mỹ An Hưng) tử vong dưới ruộng sen tại ấp An Hòa.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1,5kg dây chì được cố định trên các thanh tre, bao quanh toàn bộ diện tích ruộng sen cùng sợi dây điện đôi được đấu nối vào nguồn điện.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Nạn nhân tử vong do tiếp xúc trực tiếp với dây dẫn có nguồn nhiệt điện cao. Quá trình điều tra xác định, người đã trực tiếp câu mắc điện là Tỉ.

Tỉ đang thuê ruộng để trồng sen. Do chuột cắn phá gây ảnh hưởng đến năng suất, Tỉ đã mua dây chì về câu mắc giăng bẫy điện xung quanh để bẫy chuột.

Nguyễn Văn Tỉ tại cơ quan điều tra.

Hằng ngày, Tỉ cắm điện 2 lần, thời gian từ khoảng 18h đến 21h và từ 3h đến 6h sáng hôm sau. Khi cắm điện, Tỉ đều trực tiếp canh tại chòi. Hôm xảy ra sự việc, Tỉ quên ngắt điện và gây ra cái chết cho hàng xóm.

Theo bà Võ Thị Chính (vợ của nạn nhân), trước khi xảy ra sự việc, ông Tha từng nhắc Tỉ về việc giăng bẫy điện có thể gây chết người.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn