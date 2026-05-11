Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ hôm nay 11/5

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Báo cáo chính trị có tiêu đề: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong các ngày 11,12 và 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Trong đó, đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu bao gồm: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đương nhiệm; đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; đại biểu chỉ định; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách.

Cơ cấu đại biểu cho thấy tỷ lệ nữ chiếm 33,5%; người ngoài Đảng 46,7%; người dân tộc thiểu số chiếm 24,3%; đại biểu tôn giáo 19,2%; đại biểu là các doanh nghiệp chiếm 13,8%. Có 79% đại biểu có trình độ đại học trở lên.

Đại biểu trẻ tuổi nhất là Lò Thị Nga (23 tuổi, sinh năm 2003), cá nhân tiêu biểu dân tộc Lào, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên và đại biểu Y Nhi (23 tuổi, sinh năm 2003), cá nhân tiêu biểu dân tộc Rơ măm, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại biểu cao tuổi nhất là Thiếu tướng Võ Sở (97 tuổi, sinh năm 1929), Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Trao đổi với báo chí, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam khóa XI, từ văn kiện, hậu cần, tuyên truyền đến công tác nhân sự, đã hoàn thành các nội dung cơ bản, cốt lõi và quan trọng nhất.

"Đại hội lần này thực sự là đại hội mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới toàn diện, rộng rãi. Vai trò trung tâm điều phối của MTTQ Việt Nam phải được khẳng định rõ nét, mạnh mẽ hơn để góp phần tạo đồng thuận xã hội, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI là “đại hội cụ thể hóa những chủ trương, quyết sách, quan điểm rất mới của Đảng đối với hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”.

Tất cả những nội dung này đã được cụ thể hóa trong văn kiện của đại hội, trong các mục tiêu, nhiệm vụ, trong 7 chương trình hành động, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá của MTTQ Việt Nam.

Dự thảo Báo cáo chính trị thể hiện sự kế thừa và đổi mới

Theo ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh văn phòng Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ này có nhiều điểm mới quan trọng thể hiện sự kế thừa và đổi mới. Dự thảo Báo cáo chính trị đã xây dựng hệ thống giải pháp, nhiệm vụ vừa mang tính bao quát toàn diện các yêu cầu của Đảng và nhân dân, vừa cụ thể hóa để MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên dễ dàng triển khai. Thêm vào đó, các chỉ tiêu được đề ra cụ thể cho nhiệm kỳ mới, được rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính khả thi cao hơn và có thể đo lường được hiệu quả thực hiện.

Báo cáo chính trị lần này đặt ra trong bối cảnh rất đặc biệt, kế thừa những điểm ưu việt nhưng có 3 nội dung trọng tâm gồm: Cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Đảng vào báo cáo chính trị; thể hiện vai trò, vị thế lớn hơn của Mặt trận trong việc xây dựng tương tác, đối tác với các tổ chức chính trị - xã hội và các hội đoàn; bám sát các mục tiêu cụ thể. Cùng với đó, dự thảo xây dựng các nhóm giải pháp vừa mang tính bao quát hết các yêu cầu đối với công tác Mặt trận, vừa mang tính cụ thể để các tổ chức thành viên dễ thực hiện.

Dự thảo Báo cáo chính trị đề ra 3 đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện cơ chế, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung hướng về cơ sở và địa bàn dân cư; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, ngay từ khâu xây dựng chính sách; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Bình Minh nhấn mạnh một điểm mới nổi bật khác so với nhiệm kỳ trước là việc bổ sung Chương trình hành động số 7 về tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Một điểm mới nữa chính là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào công tác tổ chức Đại hội theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Lần đầu tiên, ứng dụng “Đại hội XI - MTTQ Việt Nam” với nhiều tính năng hữu ích (khai thác tài liệu, sơ đồ chỗ ngồi, tin tức, hình ảnh, các thông tin hỗ trợ từ Ban Tổ chức…) sẽ hỗ trợ, giúp đại biểu tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Bên cạnh đó, không gian triển lãm “Mặt trận số” được bố trí trong khuôn viên Đại hội với các “Không gian thực tế ảo”, “Bức tường lịch sử” và giới thiệu, trải nghiệm các nền tảng số tiêu biểu của MTTQ Việt Nam các cấp.

Chương trình Đại hội gồm nhiều nội dung quan trọng: Ngày 11/5: Buổi sáng, các đại biểu tham dự Đại hội sẽ tham gia Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Buổi chiều, Đại hội họp phiên trù bị Ngày 12/5: Buổi sáng, Đại hội tiến hành Phiên trọng thể Buổi chiều, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận; Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Sau phiên, các đại biểu sẽ tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngày 13/5: Đại hội tiến hành Phiên bế mạc.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn tin: Báo VOV