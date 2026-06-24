Apple sẽ bắt đầu tăng giá các sản phẩm ngay trong tuần này?

CEO Tim Cook của Apple gần đây thừa nhận các sản phẩm của hãng không tránh khỏi việc tăng giá do sự gia tăng chi phí linh kiện, đặc biệt là cuộc khủng hoảng RAM. Ông Cook thậm chí còn so sánh cuộc khủng hoảng RAM với “một trận lụt trăm năm có một”, đồng thời thừa nhận tình hình hiện tại không bền vững, và công ty khó có thể tiếp tục giữ nguyên giá bán như hiện tại nhờ chính sách ưu đãi từ các nhà cung cấp.

CEO Tim Cook có lý do để gợi ý vấn đề tăng giá do thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ

Theo Cook, việc tăng giá sản phẩm “là không thể tránh khỏi”, nhưng ông không tiết lộ thời điểm cụ thể hay dòng sản phẩm nào sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều khách hàng hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra cho đến khi iPhone mới ra mắt vào mùa thu hoặc thậm chí muộn hơn.

Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất của mình, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg lại có quan điểm khác. Theo một bài viết trên mạng xã hội X, ông Gurman cho rằng việc tăng giá có thể “sắp xảy ra” và “sẽ diễn ra sớm”.

Apple sẽ cắt giảm các ưu đãi trong chương trình Back to School

Mặc dù thông tin này không khác nhiều so với những gì Cook đã nói, nhưng Gurman nhấn mạnh rằng việc tăng giá “không phải là chuyện của mùa thu”, nhiều khả năng liên quan đến chương trình khuyến mãi “Back to School” của Apple, vốn đã bị trì hoãn so với thường lệ. Chương trình này thường bắt đầu vào giữa tháng 6, điều đó cho thấy khả năng cao là việc tăng giá có thể diễn ra ngay trong tuần từ 22/6 đến 29/6.

Gurman tự tin về dự đoán của mình một phần do chương trình khuyến mãi cho học sinh, thường là cách để lôi kéo khách hàng giáo dục mua sắm thiết bị mới. Và khi Cook công khai cảnh báo về tình hình, đây rõ ràng là cách công ty đã chuẩn bị nhằm giúp khách hàng tránh cảm thấy bất ngờ.

Trong khi đây không phải là tin tốt cho người tiêu dùng, họ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những chương trình ưu đãi giảm giá từ các sàn thương mại điện tử, vốn mang đến nhiều ưu đãi cho các dòng sản phẩm của Apple. Nhưng quan trọng hơn, đây có thể là cơ hội cuối cùng để mua sản phẩm của Apple với giá thấp trong khoảng thời gian tới, thậm chí kéo dài vài năm cho đến khi tình hình thiếu hụt linh kiện giảm bớt.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn