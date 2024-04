Apple có thực sự cần ra mắt một iPhone giá rẻ hơn cả iPhone SE 3?

Mặc dù hiện tại iPhone giá rẻ nhất của Apple là dòng iPhone SE với mức giá tốt, tuy nhiên nó vẫn tương đối đắt so với các mẫu điện thoại Android giá rẻ trên thị trường. Do doanh số iPhone đang chậm chạp, nhà phân tích Mark Gurman tin rằng Apple có thể sẽ tung ra một biến thể iPhone thậm chí còn rẻ hơn so với iPhone SE 3 hiện nay.

Dẫu vậy, dự đoán này của Mark Gurman khó có khả năng xảy ra bởi Apple được cho là không có kế hoạch để phát hành sớm một chiếc iPhone có giá thấp hơn nữa so với iPhone SE 3 vì điều này sẽ làm loãng thương hiệu cao cấp của họ. Vì vậy, nếu đang mong muốn mua một smartphone có giá rẻ, cách tốt nhất mà người dùng lựa chọn là tìm một điện thoại Android giá rẻ hoặc một chiếc iPhone đã qua sử dụng.

Được biết, Apple đã thửu nghiệm chiếc iPhone giá rẻ đầu tiên là vào năm 2013 khi công ty tung ra chiếc iPhone 5c bằng nhựa có giá 99 USD. Vào thời điểm đó, iPhone 5S hàng đầu có giá khởi điểm là 199 USD. Tất nhiên, các mức giá này bao gồm trợ cấp của nhà mạng. Về lý thuyết, biến thể nhựa trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai có ngân sách eo hẹp, tuy nhiên sản phẩm đã thất bại khi khách hàng trên toàn thế giới thích phiên bản cao cấp hơn, mặc dù giá của chúng đắt đỏ hơn.

Kể từ đó, công ty không vi phạm triết lý “Apple không làm sản phẩm giá rẻ” do Steve Jobs đặt ra. Thay vào đó, hãng đã ra mắt dòng iPhone SE vào năm 2016, có phần cứng lỗi thời nhưng cao cấp được bán ở mức giá tầm trung. Ngày nay, iPhone SE 3 mới nhất có giá 429 USD, vẫn còn cao so với nhiều người dùng. Nhưng ngay cả khi doanh số chậm chạp, Apple dường như không muốn quan tâm khi công ty có vẻ thích ưu tiên danh tiếng hơn là doanh số bán hàng.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn