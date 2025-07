Áp thấp (suy yếu từ bão số 3) gây mưa lớn, đề phòng lũ quét

Hồi 1 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam suy yếu và tan dần.

(Nguồn: nchmf)

Hôm nay (23/7), sau khi đi vào đất liền các tỉnh Ninh Bình – Thanh Hóa, bão số 3 đã suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của bão số 3, ở vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; vùng biển đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; vùng biển Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biển Hòn Dấu (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10.

Dự báo ngày và đêm 23/7, ở vùng biển khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao 2,0–3,5m; biển động. Ngoài ra, ở vùng biển vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 24/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và vùng biển khu vực Giữa Biển Đông tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; sóng biển cao 2,0–3,5m; biển động.

Khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Ngư dân và thuyền trưởng cần theo dõi sát bản tin dự báo, chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An

Trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 22/7 đến 4 giờ ngày 23/7), khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Như Thanh 350mm (Thanh Hóa); Châu Nga 334,6mm (Nghệ An); Pú Dảnh 197,4mm (Sơn La); Đoàn Kết 184,8mm (Phú Thọ); Trạm Tấu 133mm (Lào Cai);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, riêng Nghệ An: Cấp 2. 5. Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV