Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, giật cấp 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 28-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Đông.

Sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 15,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3, tập trung tại khu vực phía Đông Bắc Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới khiến Biển Đông động mạnh

Đến 10 giờ ngày 29-8, áp thấp nhiệt đới dự báo ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm mở rộng từ 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc và từ 111,0 đến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai duy trì ở mức 3, bao gồm toàn bộ khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15 km/giờ.

Trên biển, vùng phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm được cảnh báo có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Tác giả: Thuỳ Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động