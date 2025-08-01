Áp thấp nhiệt đới dự báo vào vùng biển từ Nghệ An đến TP.Huế gây sóng cao tới 5m

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới

Dự báo 7h ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, ở 17,3N-109,0E, trên vùng biển từ Nghệ An đến Tp. Huế.

Lúc 7h giờ, ngày 31/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 20- 25km/h, ở 17,9N-104,5E; trên khu vực Trung Lào.

Dưới tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,0-5,0m, biển động mạnh.

Từ đêm 29/8, vùng biển từ Nghệ An đến Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2,0-5,0m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

