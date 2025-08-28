Áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420km

Dự báo 13 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa. Áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9. Khu vực nguy hiểm là Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông.

(Nguồn: nchmf)



1 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20km/h trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa. Cường độ cấp 8, giật cấp 10. Khu vực nguy hiểm là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

13 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20km/h trên vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng. Cường độ cấp 8, giật cấp 10. Khu vực nguy hiểm là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông: Có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9. Sóng cao 2,0–4,0m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV