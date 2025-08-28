Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông, sóng cao 2-4m, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 1h ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2°N; 117,4°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới:

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2,0-4,0 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

