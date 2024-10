Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) vào sáng 10/9 gây hậu quả nặng nề, vùi lấp toàn bộ thôn. Đến bây giờ, những người may mắn sống ót sau trận lũ quét kinh hoàng cũng đang từng ngày tái thiết lại cuộc sống. Thế nhưng mỗi khi nhắc đến những người không may bị vùi lấp tử vong hay đang mất tích thì ai nấy đều nghẹn ngào.

Anh Hoàng Văn Thới gửi tặng mỗi bé mầm non Làng Nủ 1 triệu đồng: "Học thay phần con chú nghe chưa"

Ngôi làng bình yên ngày nào đến nay chỉ còn lại một bãi đất trống. Chẳng ai nghĩ biến cố lũ quét Làng Nủ sẽ xảy đến. Có những người đã mất đi cả gia đình, vợ con trong buổi sáng định mệnh ấy.

Gần 1 tháng kể từ khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, anh Hoàng Văn Thới (32 tuổi) - người sống sót duy nhất trong gia đình 6 người ở Làng Nủ có lẽ vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau. Trận lũ quét đêm 10/9 đã cướp đi tất cả những người thân yêu của anh chỉ trong tích tắc. Mãi đến ngày 22/9, sau hơn 12 ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ, thi thể cháu L. - con trai anh, cũng là thành viên cuối cùng của gia đình - mới được tìm thấy.

Suốt những ngày vừa qua, hình ảnh người đàn ông từng là trụ cột gia đình lặng lẽ, thất thần ngồi một góc khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa.

Anh Hoàng Văn Thới tìm đến trường mầm non con từng theo học để tặng cho các cháu những món quà động viên

Mất vợ con nhưng cố nén nỗi đau, mới đây anh Hoàng Văn Thới tìm đến trường mầm non con từng theo học để tặng cho các cháu những món quà động viên sau trận bão lũ kinh hoàng vừa qua. Theo những thầy cô trong trường cho biết, anh gửi tặng mỗi bé 1 triệu đồng. Đây cũng là một cách anh ấy đền đáp tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ anh.

Có lẽ đây cũng là lần hiếm hoi mọi người thấy anh Thới nở nụ cười, vừa trao qua đến từng tay các bé, anh Thới nhắn nhủ, "Học thay phần con chú nghe chưa...". Chỉ bấy nhiêu thôi những đã khiến những người chứng kiến phải rưng rưng nghẹn ngào.

Anh Thới bật khóc đau đớn khi biết mẹ, vợ và các con đã thiệt mạng. Ảnh: Báo Lào Cai

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã để lại những lời động viên anh Thới, mong anh vững vàng để vượt qua nỗi mất mát này để tiếp tục cuộc sống.

"Gạt nước mắt để nuôi dưỡng những mầm non của tương lai. Nói thật là xem những video về anh rất xúc động. Từ những ngày bơ vơ cho đến khi bản thân đã cố gắng mạnh mẽ trở lại…. Mong là cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với anh hơn sau những gì anh đã trải qua. Hạnh phúc đôi khi chúng ta biết quý trọng và gìn giữ một kỉ niệm gì đó bằng tấm lòng. Chúc anh mạnh khoẻ và bình an", bạn A.L chia sẻ.

"Tận cũng của nỗi đau, mong anh có thể kiên cường, nghị lực vượt qua nỗi đau này. Nếu như anh có thể đọc tất cả những an ủi của mọi người dành cho anh, có thể không làm anh bớt đi nỗi buồn nhưng hi vọng sẽ làm dịu lại những nỗi đau trong đời anh", một bạn khác chia sẻ.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn