"Trai hư showbiz" công khai bày tỏ lời đặc biệt với Ngọc Trinh

Chuyện yêu đương của sao Việt luôn là đề tài bàn tán mãi không có điểm dừng. Gần đây nhất, mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Quốc Trường liên tục trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Không chỉ xuất hiện chung trong nhiều buổi livestream bán hàng với tương tác thân thiết, cả hai còn khiến netizen đứng ngồi không yên khi loạt khoảnh khắc đời thường được chia sẻ rầm rộ.

Quốc Trường công khai bày tỏ lời khen dành cho Ngọc Trinh.

Mới đây, MXH đang rần rần hình ảnh Ngọc Trinh xuất hiện trong một buổi ăn uống cùng gia đình Quốc Trường. Đáng chú ý, bữa ăn này diễn ra tại quán của Ngọc Trinh, còn có sự góp mặt của mẹ Quốc Trương và vài người thân thiết. Trong loạt ảnh và clip được chia sẻ, "Nữ hoàng nội y" thoải mái ngồi chung bàn, giao lưu tự nhiên với mọi người. Đặc biệt, khoảnh khắc mẹ Quốc Trường chụp ảnh cùng Ngọc Trinh với biểu cảm vui vẻ, thân thiện nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Không khó để nhận ra Ngọc Trinh xuất hiện với phong thái khá thoải mái, không có khoảng cách hay sự ngại ngùng. Trong khi đó, Quốc Trường cũng bị netizen soi ánh nhìn dành cho Ngọc Trinh, vừa dịu dàng, vừa có phần tình tứ. Chính những chi tiết nhỏ này đã khiến cư dân mạng thi nhau "đẩy thuyền".

Cư dân mạng người nhận xét cả hai trông khá đẹp đôi, từ ngoại hình đến cách tương tác tự nhiên, gần gũi. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là mối quan hệ thân thiết trong công việc và cuộc sống.

Trước những đồn đoán ngày càng rộ lên, cả Ngọc Trinh lẫn Quốc Trường vẫn giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận bất kỳ thông tin nào.

Ngọc Trinh, sinh năm 1989 tại Trà Vinh. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2005 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làng mẫu nhờ vóc dáng nổi bật cùng phong cách thời trang táo bạo. Danh hiệu "Nữ hoàng nội y" gắn liền với tên tuổi Ngọc Trinh suốt nhiều năm, giúp cô trở thành một trong những người mẫu gây chú ý nhất Vbiz.

Từ sau biến cố, Ngọc Trinh trở lại nhưng chỉ tập trung việc bán hàng online, kinh doanh. (Ảnh: FBNV).

Ngoài ra, nữ người mẫu cũng tiết lộ hình mẫu người yêu lý tưởng là người đàn ông chững chạc, tinh tế trong cách cư xử. Cô nhận xét Quốc Trường là người chân thành, gần đây còn có phần trẻ trung hơn so với hình ảnh trước đây trên phim ảnh. Ngọc Trinh cho biết cô biết đến Quốc Trường qua các vai diễn truyền hình, đặc biệt là Về Nhà Đi Con.

Những chia sẻ cởi mở của Ngọc Trinh nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận. Nhiều ý kiến cho rằng cách cô khen ngợi đối phương ở mức vừa phải, không né tránh cũng không khẳng định điều gì, cho thấy sự rõ ràng và tỉnh táo trong quan điểm cá nhân. Bên cạnh đó, cũng có khán giả nhận định đây đơn thuần chỉ là sự quý mến giữa hai nghệ sĩ.

Quốc Trường tặng hoa cho Ngọc Trinh. Sau đó cả hai có tương tác thân thiết, thoải mái. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Hóng showbiz Việt).

Thực tế, Quốc Trường và Ngọc Trinh đã quen biết nhau từ nhiều năm trước, từng vài lần hợp tác trong các chương trình, sự kiện giải trí. Cả hai luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, tôn trọng lẫn nhau. Năm 2019, Quốc Trường từng đăng tải lời khen dành cho Ngọc Trinh trên trang cá nhân, nhưng sau đó không có thêm động thái nào khiến mối quan hệ đi xa hơn trong mắt công chúng.

Về phần Quốc Trường, anh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua loạt phim ăn khách như Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con hay Bẫy ngọt ngào. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, anh từng có quãng thời gian lận đận trong nghề, sau đó dần khẳng định tên tuổi nhờ ngoại hình điển trai và lối diễn xuất ngày càng ổn định.

Quốc Trường ngoài làm diễn viên còn có công việc kinh doanh riêng. (Ảnh: FBNV).

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh với vai trò CEO chuỗi quán ăn sở hữu hàng trăm chi nhánh. Được biết, nam diễn viên hiện nắm trong tay khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng, đáng chú ý là biệt thự 305m² ở quận 7 (TP.HCM) và căn biệt thự 700 m2 tại quê nhà Cần Thơ. Quốc Trường được coi là nam thần Vbiz đắt giá nhất trong thời điểm hiện tại, song lại khá kín tiếng khi nhắc đến chuyện yêu đương.

Khi được hỏi về người bạn đời sau này, Quốc Trường trải lòng: "Với người đồng hành suốt đời, tất cả đều nằm ở chữ nhân duyên. Khi đủ duyên, có trốn chạy cũng không được. Ngược lại, nếu không có duyên, mình cố đeo đuổi người đúng gu, họ cũng không thể trở thành vợ hay bạn gái".

