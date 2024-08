Ảnh, clip: Đường phố Hà Nội biến thành sông sau cơn mưa lớn chiều cuối tuần

Your browser does not support the video tag.

Đường phố Hà Nội biến thành sông ngay trong cơn mưa chiều cuối tuần. Clip ghi cảnh trời tối sầm, mưa như trút nước tại Hà Đông

Chiều 24/8 tại nội thành Hà Nội tiếp tục xảy ra mưa lớn, nhiều tuyến đường lại ngập thành sông

Hình ảnh được ghi nhận tại khu vực Cổ Nhuế

Nước dâng cao khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn

Nước ngập lút bánh xe khiến người dân ướt hết quần áo

Khu vực đối diện vs Đại học Thương Mại, cách cổng trường Học viện Múa 50m cũng bị ngập

Đoạn đường ngập khoảng 100m khiến người dân di chuyển khó khăn

Tác giả: T.Đ

