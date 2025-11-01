Ảnh: Cận cảnh rác 'bủa vây' đập phụ hồ thủy điện Hủa Na

Theo người dân trên địa bàn xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An, rác đổ về hồ thủy điện Hủa Na trong năm 2025 này chủ yếu sau 3 cơn bão lớn là cơn bão số 5, số 8 và số 10. Đặc biệt mạnh nhất từ cơn bão số 10.
Lượng rác về hồ quá lớn gây đảo lộn cuộc sống của người dân làm nghề mưu sinh trên hồ thủy điện. Nhiều hộ dân nuôi cá bị thiệt hại lớn do lũ và rác. Nghề đánh bắt và vận chuyển hàng trên lòng hồ cũng gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với lượng rác khổng lồ.
Rác xuất hiện trên hồ thủy điện có đủ các loại. Lượng rác này chủ yếu từ nước bạn Lào theo dòng sông Chu và các khe suối đổ về. Hiện nay, rác trên hồ thủy điện Hủa Na nằm rải rác ở nhiều khu vực. Khu vực tập kết đông nhất chính là đập phụ của hồ thủy điện. Mặc dù nơi đây không có nguồn nước chảy ra, vào nhưng gió mạnh đã đẩy rác về đập phụ.
Đập phụ hồ thủy điện Hủa Na cũng là con đường chính, nơi tập kết thuyền đánh cá, thuyền vận chuyển của người dân, vì thế, khi rác tập trung vào đập phụ quá nhiều khiến người dân gặp nhiều khó khăn.
Hiện người dân địa phương đang dùng một số biện pháp thủ công và bán thủ công để xử lý một số loại rác có thể tận dụng được như gỗ, ống chai, lọ...
Trong số rác tập trung trên hồ thủy điện Hủa Na, gỗ là loại rác chiếm diện tích mặt nước cũng như số lượng lớn nhất. Gỗ đang được người dân sử dụng các biện pháp kéo vào gần bờ để đưa lên xe chở về các khu vực lân cận tích trữ dùng làm chất đốt.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Minh, Hạt Trưởng hạt Kiểm lâm Quế Phong cho hay, từ khi rác bắt đầu về hồ thuỷ điện, cán bộ địa bàn đã báo cáo phía hạt. Trong số rác ở hồ có một số ít là cây gỗ, tuy nhiên gỗ nằm phân tán, trôi nổi trên lòng hồ và chủ yếu là những cây gỗ mục, không có giá trị.
“Mặc dù là gỗ không có giá trị nhưng chúng tôi vẫn phải giao anh em địa bàn bám sát tình hình ở đập phụ hồ thuỷ điện Hủa Na. Nếu xuất hiện loại gỗ giá trị và có trữ lượng phải lập biên bản và xử lý theo quy định”, ông Minh nói.
Hồ thủy điện Hủa Na có công suất 180 MW, đây được xem là hồ thủy điện có công suất lớn thứ 2 Nghệ An (sau hồ thủy điện Bản Vẽ - 320MW). Hồ Hủa Na được khởi công từ năm 2008 và đi vào hoạt động từ năm 2013. Hồ thủy điện Hủa Na có dung tích hơn 500 triệu/m3 nước.
