Ảnh: Cận cảnh rác 'bủa vây' đập phụ hồ thủy điện Hủa Na

Rác xuất hiện trên hồ thủy điện có đủ các loại. Lượng rác này chủ yếu từ nước bạn Lào theo dòng sông Chu và các khe suối đổ về. Hiện nay, rác trên hồ thủy điện Hủa Na nằm rải rác ở nhiều khu vực. Khu vực tập kết đông nhất chính là đập phụ của hồ thủy điện. Mặc dù nơi đây không có nguồn nước chảy ra, vào nhưng gió mạnh đã đẩy rác về đập phụ.