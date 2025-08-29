Phát hiện 4 t.h.i t.h.ể trôi dạt trên lòng hồ thủy điện ở Nghệ An

Vào khoảng 8h sáng ngày 29/8, lực lượng chức năng xã Thông Thụ trong quá trình rà soát đã phát hiện thêm một thi thể trôi dạt về khu vực đập phụ của Thủy điện Hủa Na. Do thi thể đã phân hủy, cơ quan chức năng không thể xác định được giới tính.

Thi thể và nghi quan tài trôi trên lòng hồ thủy điện Hủa Na. Ảnh: KT.



Trước đó, vào các ngày 26 và 28/8, người dân liên tiếp phát hiện ba thi thể khác cũng trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na. Trong đó, một thi thể được nhận định là nữ giới, hai thi thể còn lại đã phân hủy nặng nên chưa rõ danh tính. Riêng ngày 26/8, người dân đã phát hiện hai thi thể cùng lúc trôi theo dòng nước lũ về lòng hồ và báo cáo sự việc lên chính quyền.

Ngoài các thi thể, chính quyền còn ghi nhận một chiếc hòm gỗ nghi là quan tài, với chữ viết giống chữ đồng bào Thái và chữ Lào, trôi dạt vào khu vực này.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền và Công an xã Thông Thụ cùng Đồn Biên phòng Thông Thụ đã tiến hành kiểm tra, xác minh và vớt các thi thể lên bờ.

Bà Nguyễn Thị Hoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thông Thụ, cho biết trước tình hình này, chính quyền đã cử lực lượng rà soát trên lòng hồ và dọc theo sông Chu đổ về. Theo bà Hoài, xã Thông Thụ giáp biên giới với Lào, và ở phía thượng nguồn sông Chu có một nghĩa địa thuộc bản Tảu, Lào. Chính quyền xã đã cử cán bộ liên hệ với lực lượng chức năng Lào để xác minh thông tin.

Ngày 26/8, 2 thi thể được người dân phát hiện ở khu vực lòng hồ Thủy điện Hủa Na. Ảnh: KT.

Đối với ba thi thể được tìm thấy trước đó, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thực hiện các thủ tục cần thiết và chôn cất theo quy định. Hiện các mẫu vật đã được lấy để xác định danh tính và nguyên nhân tử vong.

Hồ thủy điện Hủa Na là một trong những công trình thủy điện lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ. Nằm tại xã Thông Thụ, giáp biên giới Lào, hồ có diện tích mặt nước 21 km2 và dung tích 569 triệu m3.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An hiện đang tiến hành các bước điều tra để làm rõ vụ việc.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV