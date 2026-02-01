Ăn trộm cả trăm triệu đồng trong cốp xe máy của nữ công nhân, đem mua ma túy

Dựng lại hiện trường vụ trộm tài sản trong cốp xe máy - Ảnh: Công an Đồng Nai

Tối 31-1, Công an phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai phối hợp Đồn Công an Khu công nghiệp Minh Hưng bắt giữ Lê Hoài Thương (27 tuổi, trú phường An Lộc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, Thương thuê trọ tại phường Minh Hưng và làm nhân viên bảo vệ tại một doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc.

Quá trình trực đêm, Thương nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản để tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng.

Rạng sáng 17-1, nhân viên này lén vào nhà giữ xe công nhân, mở cốp xe máy của chị T.U. (trú tỉnh Đồng Nai) trộm cắp nhiều trang sức bằng vàng cùng một số giấy tờ cá nhân.

Sau khi lấy được tài sản, Thương mang đến tiệm vàng tại phường An Lộc bán được hơn 115 triệu đồng. Số tiền này Thương để mua ma túy, điện thoại và tiêu xài cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20-1, lực lượng công an kiểm tra nơi ở của Thương tại một nhà trọ trên địa bàn phường Minh Hưng.

Nghi can Lê Hoài Thương và tang vật vụ án bị thu giữ - Ảnh: Công an Đồng Nai

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ trộm, gồm xe máy, điện thoại, tiền mặt, trang sức.

Ngoài ra, công an còn phát hiện các gói ni lông chứa tinh thể màu trắng cùng dụng cụ sử dụng ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, Thương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng thời khai số tinh thể bị thu giữ là ma túy đá, được mua bằng tiền do trộm cắp tài sản mà có để sử dụng cá nhân.

Hiện Công an phường Minh Hưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Lê Hoài Thương theo quy định của pháp luật. Đây là vụ trộm vàng trong cốp xe thứ 2 bị phát hiện xử lý gần đây.

Bị trộm hơn 1 tỉ đồng, 11 chỉ vàng, sổ tiết kiệm trong cốp xe máy Trước đó, cuối tháng 12-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Đỗ Tấn Được (39 tuổi, ngụ phường Biên Hòa) - người trộm nhiều tiền, vàng trong cốp xe máy - để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Khai với cơ quan công an, Đỗ Tấn Được cho biết thường xuyên đi lòng vòng các bệnh viện trên địa bàn để khảo sát, chờ nạn nhân sơ hở để trộm cắp tài sản. Sáng 22-12-2025, Đỗ Tấn Được chạy xe máy đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và trộm cắp tài sản trong cốp xe máy của chị P.T.T.T. (42 tuổi, ngụ phường Tân Triều). Tài sản trộm cắp gồm hơn 1 tỉ đồng, 11 chỉ vàng 9999, 1 đôi bông bằng vàng trắng, 1 giấy chứng nhận sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm cùng các loại giấy tờ tùy thân khác…

Tác giả: HÀ MI - A LỘC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ