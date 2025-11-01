Philippines sớm hồi hương 14 công dân khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar

Trong tuyên bố đưa ra hôm 30/10, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, 14 công dân nước này nằm trong nhóm 1.000 nạn nhân nước ngoài được giải thoát khỏi các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myanmar hồi đầu tháng 10 vừa qua. Đồng thời cam kết với các gia đình nạn nhân đảm bảo sớm đưa họ trở về nước an toàn.

Quyền Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Philippines, Trung tướng Jose Melencio Nartatez Jr. ra lệnh tăng cường trấn áp những kẻ buôn người và lừa đảo việc làm ở nước ngoài hôm 27-10. Ảnh: PNA

Thông cáo cho biết thêm, chính phủ Philippines thông qua Đại sứ quán tại Thái Lan và Myanmar đang tích cực phối hợp với chính quyền sở tại, để có được giấy phép phù hợp cho phép những công dân này nhập cảnh vào Thái Lan trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các thủ tục chuyển giao khá phức tạp, do có số lượng lớn công dân nước ngoài ở khu vực biên giới cần sự hỗ trợ.

Trước đó hôm 26/10, Bộ Ngoại giao Philippines thông báo, đã tiếp nhận hơn 200 yêu cầu hỗ trợ hồi hương của công dân tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Trong số này, 66 người đã vượt biên sang Thái Lan và 9 người đang được Đại sứ quán Philippines bảo hộ. Đại sứ quán Philippines tiếp tục theo dõi tình hình truy quét các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, sẵn sàng công tác bảo hộ, hồi hương công dân về nước an toàn thông qua các kênh Chính phủ.

