Ăn da gà có tốt không? Có cần kiêng khi bị ho?

Ăn da gà: lợi và hại

Trước đây, nhiều bác sĩ tim mạch khuyên nên bỏ da gà khi chế biến để hạn chế chất béo. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy, da gà không hoàn toàn là “thủ phạm” gây hại.

Trong 30g da gà có khoảng 8g chất béo chưa bão hòa và 3g chất béo bão hòa. Phần lớn là chất béo chưa bão hòa - loại chất có lợi cho tim mạch, giúp giảm cholesterol xấu và ổn định huyết áp. Trường Y tế Công cộng Harvard cho biết, chất béo này có thể phòng ngừa các bệnh tim mạch nếu được sử dụng điều độ.

Các chuyên gia y tế cho rằng, da gà không hoàn toàn có hại, cũng không gây ho như quan niệm dân gian

Để nguyên da gà khi chế biến còn giúp giữ hương vị, độ ngọt và hạn chế mất nước của thịt. Lượng calo trong da gà cũng không cao hơn nhiều so với thịt gà nạc.

Tuy vậy, da gà chứa nhiều chất béo bão hòa và omega-6. Ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, viêm trong cơ thể và các biến chứng tim mạch. Do đó, người có bệnh lý tim mạch, huyết áp cao nên hạn chế.

Da gà có gây ho không?

Dân gian thường khuyên người bị ho kiêng thịt và da gà. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh da gà làm tình trạng ho nặng thêm. Thịt và da gà chứa nhiều dưỡng chất, giúp cung cấp năng lượng và nâng cao sức đề kháng.

Trái lại, việc kiêng khem quá mức khi ốm có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, suy nhược, khiến cơ thể khó hồi phục. Vì vậy, người bị ho hoàn toàn có thể ăn thịt gà, kể cả phần da, nhưng cần điều độ.

Khuyến nghị

Ăn da gà với lượng vừa phải, khoảng một lần mỗi tuần.

Tránh chiên rán quá kỹ để hạn chế mất dinh dưỡng và tạo chất gây hại.

Người mắc cao huyết áp hoặc bệnh tim nên hạn chế tối đa thực phẩm có da động vật.

Tóm lại, da gà không hoàn toàn có hại, cũng không gây ho như quan niệm dân gian. Nếu sử dụng đúng cách, đây vẫn có thể là món ăn ngon miệng, góp phần bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn