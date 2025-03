Ăn chuối có lợi gì cho sức khỏe?

Thành phần dinh dưỡng trong một quả chuối thông thường (khoảng 126 gam) có chứa gồm: Chất xơ, các chất chống oxy hóa cùng các vitamin và chất dinh dưỡng khác như: Chất đạm, carbohydrat, chất xơ, vitamin C, vitamin, đồng, kali.

Có lợi cho sức khỏe tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao trong chuối hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa bằng cách thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên và ngăn ngừa táo bón, đảm bảo chức năng tiêu hóa tối ưu.

Tác dụng cho sức khỏe tim mạch: Kali, thành phần chính của chuối, hỗ trợ điều hòa huyết áp, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp và đột quỵ, thúc đẩy sức khỏe tổng thể của tim.

Ngăn ngừa chuột rút cơ bắp: Chuối rất giàu kali và magie, những khoáng chất cần thiết để ngăn ngừa chuột rút và thúc đẩy sự thư giãn cơ bắp. Điều này làm cho chúng đặc biệt có lợi cho các vận động viên và những người dễ bị co thắt cơ.

Chuối tốt cho người thiếu máu: Với hàm lượng sắt đáng chú ý, chuối hỗ trợ sản xuất huyết sắc tố trong máu, mang lại lợi ích cho những người chống lại bệnh thiếu máu và đảm bảo vận chuyển đủ oxy đi khắp cơ thể.

Ăn chuối mỗi ngày giúp chống mệt mỏi và tăng năng lượng: Đường tự nhiên và carbohydrate có trong chuối giúp tăng cường năng lượng nhanh chóng và hiệu quả, chống mệt mỏi và tăng cường sức chịu đựng, khiến chúng trở thành lựa chọn ăn nhẹ lý tưởng để duy trì sức sống suốt cả ngày.

Làm dịu các triệu chứng của bệnh dạ dày: Chuối có đặc tính làm dịu có thể làm giảm bớt sự khó chịu liên quan đến loét dạ dày, khiến chúng trở thành một lựa chọn làm dịu và bổ dưỡng cho những người đang gặp vấn đề về dạ dày.

Ăn chuối giúp giảm căng thẳng: Chuối chứa các hợp chất như dopamine và serotonin, chất dẫn truyền thần kinh được biết đến với vai trò thúc đẩy sự thư giãn và cải thiện tâm trạng. Kết hợp chuối vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm bớt căng thẳng và thúc đẩy cảm xúc hạnh phúc một cách tự nhiên. Vì vậy, đừng bỏ qua chuối trong chế độ ăn uống của mình để thu được nhiều lợi ích mà chúng mang lại.

Chuối rất giàu thành phần dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Health

Ngoài ra chuối có thể giúp cải thiện giấc ngủ của bằng cách giảm bớt tiêu hóa và thúc đẩy cảm giác no:

Chuối rất giàu tinh bột kháng, một loại tinh bột mà cơ thể không thể tiêu hóa được. Thay vào đó, vi khuẩn trong ruột có thể lên men, nghĩa là nó hoạt động như một prebiotic hoặc thức ăn cho chúng.

Quá trình lên men tinh bột kháng dẫn đến sản xuất các acid béo chuỗi ngắn (SCFA), chẳng hạn như butyrate. Butyrate đã được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh bằng cách giảm viêm và thúc đẩy chức năng đường ruột. Bằng chứng cho thấy những người bị viêm ruột mạn tính có xu hướng ngủ kém và hiệu quả giấc ngủ thấp hơn. Chuối có thể hỗ trợ tiêu hóa.

Chuối cũng rất giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan thường thấy trong trái cây và rau quả. Nghiên cứu cho thấy rằng pectin có thể làm tăng cảm giác no bằng cách trì hoãn quá trình làm rỗng dạ dày - thời gian mà dạ dày cần để làm trống chất bên trong. Do đó, bằng cách ăn chuối vào buổi tối, có thể giảm tình trạng khó ngủ do cảm giác đói.

Tác giả: Nhật Khôi

Nguồn tin: congthuong.vn