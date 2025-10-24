Alicia Keys, aespa, Dimash cùng dàn sao Việt “đổ bộ” 8Wonder Winter 2025

8Wonder Winter 2025 chính thức công bố full dàn lineup, quy tụ tượng đài âm nhạc quốc tế Alicia Keys - "họa mi nước Mỹ" với 17 giải GRAMMY danh giá, aespa biểu tượng mới của Kpop, Dimash "giọng hát phi giới hạn", cùng các nghệ sĩ Việt Nam: Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI và Maydays. Với quy mô hoành tráng, "Symphony of Stars" diễn ra ngày 6-12 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam hứa hẹn không chỉ tạo nên "bản giao hưởng" đặc biệt chưa từng có mà tiếp tục khẳng định uy tín và bước tiến vững chắc của thương hiệu Việt vươn tầm toàn cầu.

Với chủ đề "Symphony of Stars - Hòa khúc các vì sao", đại nhạc hội năm nay được dàn dựng như một bản hòa âm rực rỡ, nơi tượng đài âm nhạc quốc tế và các tài năng lớn của Việt Nam cùng quy tụ giữa lòng Hà Nội. Mỗi nghệ sĩ là một sắc thái riêng biệt, cùng thắp sáng bầu trời mùa đông bằng thanh âm độc bản, tạo nên một dải ngân hà cảm xúc đa tầng.

Ngôi sao chính của đại nhạc hội là Alicia Keys - biểu tượng toàn cầu dòng nhạc soul và R&B, chủ nhân của 17 giải GRAMMY, và là nữ nghệ sĩ R&B số 1 thế kỷ theo RIAA với hơn 65 triệu bản thu âm và 5 tỉ lượt stream trên toàn thế giới. Từ album đầu tay "Songs in A Minor" đến những bản hit như "Empire State of Mind", "No One", "Girl on Fire", cô đã ghi dấu tên tuổi với loạt ca khúc tỉ view, định hình âm nhạc đương đại suốt hai thập kỷ. Không chỉ là nhạc sĩ, ca sĩ và nhà sản xuất, Alicia còn là tác giả bán chạy, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội và sáng lập "She Is The Music" - phong trào tạo bình đẳng cho phụ nữ trong ngành âm nhạc. Gần đây, cô thành công vang dội với vở nhạc kịch Broadway HELL’S KITCHEN, giành 13 đề cử Tony, 2 chiến thắng và giải Grammy 2025 cho Album nhạc kịch xuất sắc nhất.

Song hành cùng Alicia Keys, đại nhạc hội còn quy tụ aespa - nhóm nhạc Gen 4 hàng đầu K-pop, đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới của châu Á. Được xem là biểu tượng tương lai của ngành giải trí khu vực, aespa mang tới nguồn năng lượng trẻ trung, sáng tạo và cá tính công nghệ vượt trội. Với concept metaverse độc đáo, aespa đã tiên phong kiến tạo thế giới âm nhạc vừa thực vừa ảo, tạo tiếng vang quốc tế qua những bản hit như "Next Level", "Savage"… Nhóm liên tục gặt hái các giải thưởng Daesang, lọt top Time Next Generation Leaders và được Billboard vinh danh là "Group of the Year". Màn trình diễn của aespa tại 8Wonder Winter hứa hẹn mang đến một "bữa tiệc thị giác" đậm chất tương lai, bùng nổ và đầy năng lượng trên sân khấu "Symphony of Stars".

Khách mời đặc biệt của đại nhạc hội năm nay - Dimash Kudaibergen - giọng ca nổi tiếng đến từ Kazakhstan sẽ đưa người nghe đi qua những cung bậc phi thường bằng quãng giọng hiếm có trải dài 6 quãng tám. Được mệnh danh là "tiếng vọng của vũ trụ", Dimash từng chinh phục khán giả từ Bastille Opera (Pháp) tới Kremlin Palace (Nga), Barclays Center (Mỹ)... Phong cách kết hợp giữa pop, opera và âm hưởng dân gian Kazakh, cùng khả năng biểu diễn đa ngôn ngữ, sẽ biến phần trình diễn của anh thành điểm nhấn không thể bỏ lỡ.

Không gian "Symphony of Stars" còn thêm phần đặc biệt với những đại diện nổi bật của âm nhạc Việt: HIEUTHUHAI - rapper trẻ tuổi, năng động cùng khả năng truyền cảm mạnh mẽ; Văn Mai Hương với chất giọng nội lực, cảm xúc khiến người nghe rung động qua những bản tình ca giàu trải nghiệm; Maydays, ban nhạc indie trẻ nổi bật, âm nhạc gần gũi nhưng tràn đầy cảm hứng; ba nghệ sĩ, ba cá tính cùng góp mặt trong đại nhạc hội, là nhịp cầu nối giữa ký ức và hiện tại, giữa tinh thần Việt Nam và không gian âm nhạc quốc tế, góp phần đưa âm nhạc Việt tự tin vươn ra thế giới.

Bên cạnh đó, 8Wonder Winter 2025 còn mang đến một thế giới trải nghiệm đa chiều, nơi âm nhạc, ánh sáng, nghệ thuật và cảm xúc giao hòa, mang đến những khoảnh khắc không thể nào quên. Khán giả không chỉ nghe nhạc, mà còn sống trọn vẹn trong không gian lễ hội tràn đầy sắc màu từ văn hóa dân gian, ẩm thực vùng miền, khu giải trí, triển lãm nghệ sĩ cho tới khu vực kết nối cộng đồng. Đặc biệt, 8Wonder tiên phong phát triển "festival xanh", lan tỏa thông điệp sống bền vững, không gian nghệ thuật từ vật liệu tái chế, booth thân thiện môi trường… Tất cả làm nên một mùa lễ hội sống động, hiện đại, đáng nhớ cho mọi thế hệ.

Không dừng lại ở trải nghiệm lễ hội, 8Wonder Winter tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng với dự án Wonder Sound Lab - "phòng thí nghiệm" âm nhạc sáng tạo do 8Wonder khởi xướng. Tại đây, các tài năng trẻ Việt Nam được trao cơ hội thử sức, kết hợp cùng nghệ sĩ quốc tế để tạo nên những màn collab độc bản, lần đầu xuất hiện trên sân khấu nhạc Việt. Wonder Sound Lab không chỉ là bệ phóng cho thế hệ nghệ sĩ mới, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về khát vọng đưa âm nhạc Việt Nam vươn ra thế giới.

Với dàn nghệ sĩ tầm cỡ thế giới và quy mô tổ chức chuẩn quốc tế, 8Wonder Winter 2025 - sự kiện do Tập đoàn Vingroup tổ chức hứa hẹn mang đến một bản giao hưởng đỉnh cao, sang trọng và khác biệt, nơi âm nhạc, nghệ thuật, trải nghiệm hội tụ trong một sự kiện có 1-0-2 tại Việt Nam. Đây không chỉ là cú hích mới cho thị trường giải trí mà còn khẳng định bước tiến mạnh mẽ, đưa Việt Nam trở thành điểm đến âm nhạc, giải trí hàng đầu châu lục.

Công bố mở bán vé chính thức: 8Wonder Winter 2025 - Symphony of Stars đánh dấu mùa thứ 5 của chuỗi lễ hội âm nhạc 8Wonder, tiếp tục mang những đỉnh cao âm nhạc thế giới đến Việt Nam và kiến tạo đêm đại tiệc nghệ thuật đẳng cấp quốc tế. Vé được mở bán trên toàn quốc từ ngày 24-10-2025 tại VinWonders.com, Trip.com, Ticketbox, Klook, giá vé dao động từ 1.600.000 đồng đến 20 triệu đồng, với các hạng vé Skybox và VVIP sang trọng, VIP Zone và Standing Zone sôi động sát sân khấu.

Tác giả: An Mai

Nguồn tin: thitruong.nld.com.vn