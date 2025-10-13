Phó giáo sư 30 tuổi gây sốt MXH vì 'quá xinh đẹp'





He Jing bất ngờ nổi tiếng vì ngoại hình bắt mắt cùng học hàm cao. Ảnh: Douyin/gyy.buaa.edu.cn.

He Jing (30 tuổi) là giảng viên tại Viện Nghiên cứu cấp cao về Nhân văn và Khoa học Xã hội ở Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (BUAA). Đây là một trong những tổ chức hàng đầu của Trung Quốc, chuyên về hàng không và du hành vũ trụ.

Cô bất ngờ nổi tiếng thông qua clip giảng dạy về AI cho người mới bắt đầu. Trong đoạn video, He xuất hiện với diện mạo trẻ trung, xinh đẹp. Khi cô giới thiệu bản thân là phó giáo sư, nhiều người bày tỏ hoài nghi.

"Cô ấy đã là phó giáo sư ở độ tuổi trẻ như vậy rồi?", một người bình luận. Một người khác viết: "Với ngoại hình đó, tôi nghĩ người đang dạy chỉ là sinh viên năm nhất". Video giảng dạy do He chia sẻ trên trang cá nhân thu hút hơn 125.000 lượt thích. Tài khoản của cô đạt gần 120.000 người theo dõi sau khi gây chú ý.

Ngày 1/10, một nhân viên của Viện nghiên cứu xác nhận He Jing là giảng viên của đơn vị, hồ sơ và thành tích học tập được công khai trên trang web chính thức.

Ngoại hình của He Jing. Ảnh: iFeng.

Thông tin từ trang web của BUAA, He Jing không chỉ là giảng viên với học hàm phó giáo sư, mà còn giữ chức Phó Giám đốc tại Trung tâm Quản trị Khoa học và Công nghệ của Viện.

Phó giáo sư xuất bản hơn 40 bài báo khoa học trên các tạp chí chất lượng và "được đánh giá cao". He hoàn thành nghiên cứu sau tiến sĩ vào tháng 10/2021 tại Trường Báo chí và Truyền thông, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Sự nghiệp nghiên cứu của cô tập trung vào AI và dữ liệu lớn (big data), phương tiện truyền thông mới, dư luận và các nghiên cứu liên ngành. Ngoài ra, He hiện có số lượng trích dẫn bài nghiên cứu khoa học lên đến 2.300 lần trên Google Scholar.

Trước sự quan tâm "quá mức" từ cộng đồng mạng, He Jing nói: "Tôi không ăn ảnh, vẻ ngoài trung bình. Hầu hết video đều được chỉnh sửa bằng AI. Nền tảng học vấn của tôi cũng bình thường".

Sau khi mọi việc sáng tỏ, He Jing nhận nhiều lời khen ngợi về học vấn lẫn ngoài hình. "Cô ấy có thể dễ dàng kiếm việc làm dựa vào ngoài hình, nhưng bằng cấp cũng rất ấn tượng", một người viết.

Trong khi đó, số khác cho rằng những bình luận hoài nghi trước đó đến từ sự đố kỵ. "Một số người đang trở nên lố bịch khi ghen tị với thành tích của người khác", một người dùng cho hay.

Tác giả: Hà Vi

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn