Nguồn tin: baotintuc.vn
Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds) đã công bố kết quả Bảng xếp hạng đại học thế giới QS World University Rankings 2027, trong đó có sự góp mặt của 9 cơ sở đào tạo Việt Nam. Trong số này, có 2 trường tăng hạng, 4 trường giảm hạng, một trường lần đầu góp mặt.
Nguồn tin: baotintuc.vn
9 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
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