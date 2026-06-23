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Giáo dục

9 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong Bảng xếp hạng đại học thế giới QS

Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds) đã công bố kết quả Bảng xếp hạng đại học thế giới QS World University Rankings 2027, trong đó có sự góp mặt của 9 cơ sở đào tạo Việt Nam. Trong số này, có 2 trường tăng hạng, 4 trường giảm hạng, một trường lần đầu góp mặt.

Nguồn tin: baotintuc.vn

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