8 lần 'gây sốc' tại điểm du lịch của Ngân 98

Trước khi xảy ra cự cãi tại Nhà thờ Lớn, Ngân 98 đã gây chú ý tại Hồ Gươm sáng 31/8 khi hóa thân thành búp bê sống, theo "trend" Barbie doll unboxing (tạm dịch: Đập hộp búp bê). Đây là trào lưu được nữ DJ lăng xê nhiều dạo gần đây. Cô liên tục "đu trend" tại nhiều điểm đến đông người khác tại Việt Nam. Màn hóa trang tại Hà Nội có phần dịu dàng hơn những lần trước đó. Ảnh: Linh Huỳnh.