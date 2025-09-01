Xác minh clip DJ Ngân 98 bị yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

Ngày 31-8, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết chính quyền đã giao cơ quan công an xác minh vụ DJ Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98), bị yêu cầu rời khỏi khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội.

Xác minh việc Ngân 98 bị yêu cầu rời khỏi khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh cắt từ clip

Cùng ngày, Ngân 98 đăng tải một clip với nội dung nữ DJ này mặc bộ Việt phục với chiếc mấn đội trên đầu. Khi đang trong khuôn viên Nhà thờ Lớn, nữ DJ này bị một phụ nữ và 2 người đàn ông tiếp cận, cản trở việc chụp ảnh và không cho đi vào trong nhà thờ.

Những người này cho rằng chiếc mấn đội đầu của Ngân 98 vi phạm quy định "không đội mũ" được ghi trên bảng thông báo đặt trước cổng nhà thờ. Trong khi đó nữ DJ Ngân 98 cho rằng mình chỉ đội mấn chứ không đội mũ.

Một người đàn ông kiên quyết không cho cô tiếp tục chụp hình, có lời lẽ khá gay gắt. Người đàn ông nói rằng theo bảng quy định đặt bên ngoài nhà thờ, khách tham quan không được mặc váy ngắn, quần ngắn, áo dây, áo ba lỗ; không đội mũ, không hút thuốc, không ăn uống; không dùng đèn flash, điện thoại khi vào bên trong và giữ yên lặng.

Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998 tại Bình Định) - một DJ khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngân gây chú ý với phong cách gợi cảm, phát ngôn gây tranh cãi và mối tình khá ồn ào với ca sĩ Lương Bằng Quang. Tháng 7-2020, Ngân 98 từng bị Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cấm biểu diễn trong vòng 4 tháng vì ăn mặc phản cảm khi biểu diễn trong một quán bar trên địa bàn thành phố.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động