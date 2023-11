7 món ăn "vạn người mê" lại cung cấp lượng collagen dồi dào, chị em yêu làm đẹp sẽ rất thích

Tại sao cơ thể phụ nữ luôn cần collagen?

Những chị em yêu làm đẹp đều hiểu được vai trò của collagen đối với bản thân mình.

Collagen rất cần thiết để giữ cho làn da, tóc, móng, khớp và các mô trong cơ thể bạn khỏe mạnh. Nó là một loại protein - thành phần cấu trúc của nhiều mô liên kết trong cơ thể.

Một đánh giá của 11 nghiên cứu, chủ yếu tập trung vào phụ nữ đã phát hiện ra rằng tiêu thụ 3-10 gram collagen mỗi ngày trong trung bình 69 ngày sẽ cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm của da. Collagen cung cấp độ đàn hồi và hydrat hóa cho da, làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Nó cũng thúc đẩy quá trình làm lành vết thương, có thể giúp kiểm soát các tình trạng da như mụn trứng cá và bệnh chàm.

Bên cạnh đó, collagen cũng là thành phần chính của sụn, có tác dụng đệm các khớp và ngăn chúng mài vào nhau. Nó có thể giúp giảm đau khớp và cứng khớp, đặc biệt ở những người bị viêm xương khớp.

Collagen hỗ trợ sự phát triển của tóc và móng chắc khỏe, ngăn ngừa tình trạng giòn, gãy rụng.

Loại protein này cũng hỗ trợ tăng trưởng và sửa chữa cơ bắp. Bởi vậy, nó trở nên cần thiết cho các vận động viên và những người đam mê thể dục.

Cuối cùng, collagen có thể giúp sửa chữa niêm mạc ruột, có khả năng cải thiện tiêu hóa và giảm các triệu chứng bệnh đường ruột.

Mặc dù cơ thể chúng ta sản xuất collagen một cách tự nhiên nhưng việc sản xuất này giảm dần theo tuổi tác. Từ đó dẫn đến các dấu hiệu lão hóa rõ ràng và nguy cơ sức khỏe liên quan.

Các chuyên gia khuyến khích phụ nữ nên bổ sung collagen thông qua các thực phẩm rất quen thuộc sau đây.

Những thực phẩm quen thuộc cung cấp lượng collagen dồi dào hơn bạn nghĩ

Nước hầm xương

Nước dùng đậm đặc này rất giàu collagen và các axit amin thiết yếu hỗ trợ tổng hợp collagen. Với nước hầm xương, bạn có thể vừa ăn ngon miệng, vừa dễ dàng để tăng lượng collagen của mình.

Cá hồi

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ chứa nhiều axit béo omega-3, có thể giúp thúc đẩy sản xuất collagen. Bên cạnh đó, omega-3 trong cá hồi còn làm giảm viêm và hỗ trợ làn da khỏe mạnh.

Quả mọng

Các loại quả mọng như dâu tây và quả việt quất có nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ collagen khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Chất chống oxy hóa cũng giúp duy trì làn da trẻ trung hơn.

Rau lá xanh

Rau bina, cải xoăn và các loại rau lá xanh khác chứa nhiều vitamin C, một chất dinh dưỡng quan trọng để sản xuất collagen. Vitamin C rất cần thiết cho sự hình thành các sợi collagen, do đó bạn rất nên tăng cường chúng vào khẩu phần ăn.

Trái cây họ cam quýt

Cam, chanh và các loại trái cây họ cam quýt khác cũng rất giàu vitamin C. Việc bổ sung thêm những thứ này vào chế độ ăn uống có thể tăng cường tổng hợp collagen.

Tỏi

Tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh hỗ trợ hình thành collagen, giúp duy trì sức khỏe của da và khớp.

Trứng

Lòng trắng trứng là nguồn cung cấp proline tuyệt vời - một trong những axit amin cần thiết cho quá trình sản xuất collagen. Thêm trứng trong chế độ ăn uống của bạn có thể hỗ trợ tổng hợp collagen.

Mặc dù những thực phẩm này có thể giúp tăng cường sản xuất collagen nhưng một số người cần bổ sung thêm collagen từ các thực phẩm chức năng. Chất bổ sung collagen có nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như bột, viên nang và chất lỏng. Đây cũng là một cách thuận tiện để đảm bảo bạn nhận đủ lượng protein thiết yếu này.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc sản xuất collagen cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác, bao gồm di truyền, chế độ ăn uống tổng thể và lối sống. Hút thuốc, phơi nắng quá nhiều, chế độ ăn nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn có thể tác động tiêu cực đến mức độ collagen của bạn.

Tác giả: Bảo Nam

Nguồn tin: toquoc.vn