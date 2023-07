636 đơn vị, doanh nghiệp ở Nghệ An nợ bảo hiểm

Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: nghean.bhxh.gov.vn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An vừa công khai danh sách các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN và BHTNLĐ - BNN (từ 3 tháng trở lên), theo đó, tính đến hết tháng 6/2023, toàn tỉnh Nghệ An có 636 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm.

Điển hình, CTCP Đầu tư và xây dựng 24 (có trụ sở tại đường Xiêng Khoảng, xã Nghi Phú, TP. Vinh) nợ hơn 21,9 tỷ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm nhiều nhất tỉnh Nghệ An, tính đến hết tháng hết tháng 6/2023.

Tiền thân của doanh nghiệp này là Xí nghiệp cơ giới 1 Bộ Thủy lợi, sau đó trở thành Công ty Thủy lợi 24 và nay CTCP Đầu tư và Xây dựng 24 được cho phép tiến hành cổ phần hóa từ năm 2005 với tỷ trọng phần vốn Nhà nước nắm giữ 57%.

Đến năm 2014, Xây dựng 24 tăng vốn điều lệ từ 13,1 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Đến tháng 4/2018, công ty này giảm vốn điều lệ về 19,9 tỷ đồng (100% vốn tư nhân). Hiện, ông Hoàng Cảnh Hà (SN 1974 – TP. Vinh, Nghệ An) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty. Ngành nghề chính của công ty này là xây dựng nhà để ở.

Đứng thứ 2 trong danh sách nợ bảo hiểm đợt này là CTCP 482 (có trụ sở tại phường Lê Lợi, TP. Vinh) với số nợ hơn 17,02 tỷ đồng. CTCP 482 tiền thân là Xí nghiệp Đường sắt 769. Năm 1982, công ty đổi tên thành Xí nghiệp Đường sắt 482 trực thuộc Liên hiệp Xí nghiệp Giao thông 4. Năm 1992, chuyển đổi thành Công ty Công trình giao thông 482.

Đến ngày 29/4/2004, chuyển đổi Công ty Công trình giao thông 482 thành CTCP Xây dựng công trình 482, CTCP Xây dựng công trình 482 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/12/2004. Ngày 20/08/2018, hủy niêm yết trên sàn HNX. Ngày 31/8/2018, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM (B82) với giá tham chiếu là 1.000 đ/CP.

Ngành nghề kinh doanh chính của CTCP 482 là đầu tư xây dựng hạ tầng, khu dân cư, khu đô thị, thương mại, giao thông vận tải, thủy lợi, thủy điện, công nghiệp, khu du lịch... Ông Trần Văn Long (SN 1976 – TP. Vinh) là người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty.

Được biết, CTCP 482 cũng đang nằm top dẫn đầu trong danh sách nợ thuế ở Nghệ An với số tiền nợ hơn 24,4 tỷ đồng. Trước đó, ngày 27/10/2022, Cục Thuế tỉnh Nghệ An cũng đã có thông báo số 2865/TB-CT về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Văn Long.

Một đoạn danh sách các doanh nghiệp 'chầy ì' bảo hiểm ở Nghệ An. Ảnh: PV

Đứng trong top đầu các doanh nghiệp nợ bảo hiểm ở Nghệ An hiện nay còn có CTCP Xây dựng thủy lợi I (trụ sở tại phường Đông Vĩnh, TP. Vinh) nợ hơn 9,8 tỷ đồng; CTCP Xây dựng và Thương mại 423 (ở TP. Vinh, Nghệ An) nợ hơn 7,4 tỷ đồng; CTCP may Vinatex Hoàng Mai nợ hơn 4,1 tỷ đồng; CTCP Nạo vét và xây dựng Đường Biển 2 (ở TP. Vinh) nợ hơn 3,5 tỷ đồng; CTCP Xây dựng Thuỷ lơi 3 Nghệ An nợ hơn 2,7 tỷ đồng; CTCP xây dựng hạ tầng dầu khí Nghệ An (địa chỉ tại TP. Vinh) đang nợ hơn 2,74 tỷ đồng; Xí nghiệp Gạch Tuynel Đô Lương nợ hơn 1,2 tỷ đồng…

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, nhiệm vụ của đơn vị trong 6 tháng cuối năm là chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị có dấu hiệu nợ đọng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT. Đồng thời, kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT; góp phần giảm tối đa tình trạng nợ BHXH, BHYT trên địa bàn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Để hoàn thành nhiệm vụ đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị sẽ tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ như: Thành lập các Tổ đôn đốc thu hồi nợ trực tiếp làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động; phối hợp Công an tỉnh Nghệ An mời làm việc trực tiếp cơ quan BHXHvà lập biên bản làm việc với các đơn vị nợ BHXH kéo dài; thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính...

