6 cách uống hạt chia giúp “đánh bay” mỡ bụng nhanh chóng

Bật mí cách uống hạt chia giảm mỡ bụng

Hạt chia kết hợp với sữa

Sự kết hợp giữa hạt chia và sữa giúp cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể mà không làm tăng lượng calo quá mức.

Cách thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị khoảng 20g hạt chia và 300ml sữa không đường (có thể thay bằng sữa đậu nành hoặc các loại sữa hạt).

Bước 2: Cho hạt chia vào ly sữa, thêm 1 thìa cà phê mật ong rồi khuấy đều.

Bước 3: Uống vào buổi sáng để giảm cảm giác thèm ăn và bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Uống hạt chia giảm cân với nước

Hạt chia gần như không có mùi vị nên dễ dàng pha cùng nước lọc để sử dụng hằng ngày. Đây là cách đơn giản và tiện lợi giúp hỗ trợ giảm cân.

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho khoảng 1/2 - 1 thìa cà phê hạt chia vào một ly nước lọc, đợi hạt nở hoàn toàn.

Bước 2: Uống trước bữa ăn hoặc dùng thay nước uống trong ngày để tăng cảm giác no.

Cách pha hạt chia giảm cân với nước chanh

Nước chanh kết hợp với hạt chia là thức uống được nhiều người lựa chọn khi muốn kiểm soát cân nặng. Công thức này giúp hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ đốt cháy calo.

Cách thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị 1 thìa hạt chia, nước ấm và nửa quả chanh.

Bước 2: Ngâm hạt chia trong nước khoảng 30 phút cho nở đều.

Bước 3: Vắt nửa quả chanh vào nước ấm, thêm ½ thìa mật ong và 1 thìa hạt chia đã ngâm, khuấy đều.

Bước 4: Uống vào buổi sáng để hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Cách uống hạt chia kết hợp sữa chua để giảm cân

Sữa chua khi kết hợp với hạt chia giúp cải thiện tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ giảm mỡ bụng. Đây là món ăn đơn giản, phù hợp để sử dụng hàng ngày.

Cách thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị 1 hũ sữa chua không đường, 1 muỗng canh hạt chia và 1 muỗng cà phê mật ong.

Bước 2: Cho sữa chua ra chén, thêm mật ong và trộn đều (có thể bỏ mật ong nếu dùng sữa chua ít đường).

Bước 3: Thêm hạt chia vào, khuấy đều khoảng 1 phút rồi thưởng thức.

Bạn có thể dùng vào bữa phụ sáng hoặc chiều để tăng cảm giác no lâu và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Giảm cân với hạt chia trong sinh tố trái cây

Sinh tố trái cây kết hợp hạt chia là lựa chọn phù hợp cho bữa phụ, giúp kiểm soát cơn đói hiệu quả. Hàm lượng chất xơ cao từ hạt chia kết hợp với vitamin từ trái cây giúp cơ thể no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung dưỡng chất.

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho trái cây cùng nước hoặc sữa chua, sữa hạnh nhân không đường hay sữa tươi không đường vào máy xay.

Bước 2: Thêm hạt chia và xay khoảng 1 phút đến khi hòa quyện.

Bước 3: Cho thêm mật ong, xay thêm vài giây rồi dùng ngay.

Lưu ý khi sử dụng hạt chia giảm cân

Để dùng hạt chia hiệu quả và an toàn, cần uống đủ nước, không sử dụng quá nhiều và không thay thế bữa ăn chính. Hạt chia nên ngâm nở trước khi dùng, kết hợp chế độ ăn cân bằng và tập luyện để tăng hiệu quả giảm mỡ. Nên uống trước bữa ăn để giảm cảm giác đói, tránh dùng buổi tối với trà xanh; người có bệnh lý cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV