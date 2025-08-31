5 tỷ phú giàu nhất Việt Nam mang gì đến triển lãm Thành tựu đất nước

Triển lãm Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc quy tụ hàng trăm doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân cùng tham dự, mỗi đơn vị đều bố trí gian hàng và trưng bày các sản phẩm gắn liền với chặng đường phát triển. Nhiều gian trong số đó gắn liền với tên tuổi của các tỷ phú USD Việt Nam. Trong đó, Tập đoàn Vingroup - doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước - do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Hiện ông Vượng là người giàu nhất Việt Nam, đồng thời xếp thứ 209 thế giới với khối tài sản 13 tỷ USD , theo cập nhật gần nhất của Forbes.

Điểm nhấn trong không gian trưng bày của Vingroup là robot hình người VinMotion và VinRobotics biểu diễn. Robot này có khả năng thực hiện các thao tác cơ bản như đi bộ, vẫy tay và tương tác bằng cử chỉ, thể hiện tiềm năng lớn trong việc ứng dụng vào dây chuyền sản xuất, dịch vụ và đời sống.

Đây là sản phẩm đánh dấu bước tiến lớn của Vingroup vào lĩnh vực công nghệ cao, mở ra kỳ vọng đưa Việt Nam góp mặt trong cuộc đua robot toàn cầu.

Dấu ấn của ông Phạm Nhật Vượng tại triển lãm còn nằm ở chiếc xe Lạc Hồng 900 LX. VinFast hiện là thương hiệu xe điện duy nhất của Việt Nam cạnh tranh trên thị trường quốc tế, là thương hiệu tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng nhiều lần tuyên bố "không làm vì lợi nhuận mà vì sứ mệnh cống hiến nhằm đưa ngành sản xuất Việt Nam vươn tầm quốc tế". VinFast hiện niêm yết tại Mỹ và được định giá hơn 8 tỷ USD .

Nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo cũng ghi dấu với không gian triển lãm mô hình động cơ CFM56-3 của dòng máy bay Boeing 737-300, biểu tượng hiệu suất nhiên liệu cao, tiết kiệm và giảm tiếng ồn. Đây được xem là minh chứng kỹ thuật cho hành trình Vietjet từ hãng bay tư nhân nội địa thành “đầu tàu” hàng không toàn cầu. Bà Thảo hiện là nữ tỷ phú USD duy nhất của Việt Nam với tài sản 3,7 tỷ USD .

Vietjet hiện khai thác đội tàu bay hơn 120 chiếc thế hệ mới và đã đặt hàng hơn 400 tàu bay mới. Với lượng khách vận chuyển tăng trưởng liên tục hàng năm, Vietjet đang tích cực mở rộng mạng bay toàn cầu.

Không gian trưng bày của "vua thép" Hòa Phát mang đậm chất thép. Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long mang đến triển lãm các sản phẩm HRC, cáp thép dự ứng lực và các loại thép chất lượng cao. Năm 2024, năng lực sản xuất thép của doanh nghiệp đạt 8,5 triệu tấn. Dự kiến từ cuối năm nay, công suất thép của Hòa Phát sẽ đạt 16 triệu tấn/năm, vào top 30 thế giới. Ông Trần Đình Long hiện là người giàu thứ 3 của Việt Nam với khối tài sản 2,8 tỷ USD .

Thép ray, thép hình cũng được Hòa Phát trưng bày tại sự kiện lần này. Tại Việt Nam, hiện chưa có doanh nghiệp nào ngoài Hòa Phát sản xuất được các sản phẩm này. "Vua thép" đang bước đầu xây dựng nhà máy sản xuất ray thép tốc độ cao cho dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh - người sở hữu 2,6 tỷ USD - ghi dấu trên thị trường với sự phát triển mạnh mẽ của Techcombank. Techcombank hiện là một trong 7 ngân hàng Việt nam Nam có tài sản trên 1 triệu tỷ đồng , cùng với Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV, MB và VPBank. Techcombank mang đến không gian trải nghiệm số, giới thiệu loạt sáng kiến tài chính hỗ trợ doanh nghiệp.

Hành trình trở thành tỷ phú USD của ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, gắn liền với mì gói. Từ những gói mì bán tại Đông Âu, ông Quang đã sáng lập và dẫn dắt Masan thành thương hiệu dẫn đầu trong ngành hàng tiêu dùng, đồng thời đưa ông vào nhóm những người giàu nhất Việt Nam, sở hữu tài sản 1,2 tỷ USD .

Masan Consumer (công ty thành viên thuộc Masan Group) hiện sở hữu 5 thương hiệu có doanh thu hàng năm 150- 200 triệu USD là Kokomi, Omachi, Chin-su, Nam Ngư và Wakeup 247. Sự phát triển của các thương hiệu này là kết quả của chiến lược nhất quán kéo dài hàng thập kỷ theo sát người tiêu dùng để giải quyết nhu cầu lớn chưa được đáp ứng.

