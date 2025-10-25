5 loại cây lười chăm sóc vẫn ra hoa kín cành

Với khả năng chịu hạn cao, hoa giấy có thể trồng ở ban công, gia chủ không mất quá nhiều công chăm sóc mà cây vẫn cho hoa quanh năm. Ảnh: Internet
Đặc biệt, càng chăm tưới cây hoa giấy thì cành lá sẽ càng phát triển, khiến cây rất khó nở hoa. Cách để hoa giấy nhanh ra hoa là để cây thiếu nước đến mức lá hơi rũ xuống, sau đó tưới đẫm để giúp kích hoa nhanh nở hơn. Ảnh: Internet
Hoa nguyệt quế thơm lâu, 1 năm nở tới 200 ngày và rất dễ sống. Khi trồng nên đặt cây ở nơi có nhiều nắng, ít nhất 6 tiếng mỗi ngày. Ảnh: Internet
Vào tháng 5 khi cây ra nụ, không tưới vài ngày, nụ sẽ mọc ầm ầm. Ảnh: Internet
Muốn cây ra nhiều hoa, chỉ tưới cây 1-2 lần mỗi tuần, không nên tưới quá nhiều. Ảnh: Internet
Lan càng cua là loại cây thân thảo, có thể trồng trong nhà vừa trang trí, vừa thanh lọc không khí. Ảnh: Facebook
Để lan càng cua cho hoa đẹp, không nên tưới quá nhiều nước vì loại cây này chuộng môi trường khô. Chỉ nên tưới 1 - 2 lần/tuần. Ảnh: Internet
Hoa mười giờ không cần phải tưới nước quá nhiều, chỉ cần mỗi tuần 1 lần là đủ. Trong điều kiện quá nhiều nước, cây rất dễ bị úng hoặc phát triển thân lá mạnh thay vì ra hoa. Ảnh: Internet
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn