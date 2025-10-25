5 loại cây lười chăm sóc vẫn ra hoa kín cành

Đặc biệt, càng chăm tưới cây hoa giấy thì cành lá sẽ càng phát triển, khiến cây rất khó nở hoa. Cách để hoa giấy nhanh ra hoa là để cây thiếu nước đến mức lá hơi rũ xuống, sau đó tưới đẫm để giúp kích hoa nhanh nở hơn. Ảnh: Internet