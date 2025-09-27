5 cây cảnh trồng trong phòng khách như 'vòi rồng' hút lộc

Phòng khách không chỉ là không gian sinh hoạt chung của gia đình mà còn là nơi đón tiếp bạn bè, khách quý. Theo phong thủy, việc bố trí cây xanh trong phòng khách không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn thu hút tài lộc, may mắn và năng lượng tích cực.

Cùng tham khảo những loại cây trồng phòng khách được nhiều gia đình ưa chuộng năm 2025 để tăng cường vượng khí và tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Cây hạnh phúc

Đúng như tên gọi, cây hạnh phúc tượng trưng cho sự sum vầy, hạnh phúc bền lâu. Đặt cây trong phòng khách giúp gắn kết các thành viên trong gia đình, tạo cảm giác ấm cúng, vui tươi. Cây càng xanh mướt, vận khí gia đình càng tốt.

Ảnh: Internet

Hơn nữa, cây hạnh phúc còn giúp thu hút vượng khí, đem lại may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ.

Khi đặt cây hạnh phúc trong phòng khách, nên chọn vị trí thoáng mát, có ánh sáng tự nhiên nhẹ. Nên chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên để cây luôn tươi mới, giúp duy trì năng lượng tích cực trong ngôi nhà.

Cây tử đằng

Cây tử đằng là loài hoa dây leo nổi tiếng với những chùm hoa rủ dài lãng mạn, thường có màu tím, hồng hoặc trắng.

Ảnh: Internet

Những chùm hoa rủ xuống như thác tượng trưng cho tài lộc đổ về, mang đến sự sung túc, dồi dào và vận may cho gia chủ.

Nên đặt cây gần cửa sổ, nơi có ánh sáng tự nhiên để cây ra hoa tốt. Thường xuyên cắt tỉa cành để giữ dáng gọn gàng, đồng thời giữ năng lượng tích cực.

Cây kim tiền

Kim tiền được xem là “cây phát tài” nhờ những tán lá xanh bóng, mọc vươn cao tượng trưng cho sự phát triển thịnh vượng. Đặt chậu kim tiền ở góc phòng khách hoặc gần cửa ra vào giúp gia chủ thu hút tài lộc, công việc hanh thông.

Ảnh: Internet

Để tăng cường ý nghĩa phong thủy, nhiều gia đình thường treo thêm sợi chỉ đỏ hoặc đồng xu vàng nhỏ lên cây.

Cây thanh long

Theo phong thủy, cây thanh long có khả năng thu hút tài lộc và vượng khí nhờ hình dáng mập mạp, khỏe mạnh – tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy.

Đặt cây trong phòng khách giúp cân bằng luồng khí, bảo vệ gia đình khỏi những điều không may mắn.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ được biết đến với khả năng hấp thụ độc tố và nhả oxy về đêm, rất tốt cho sức khỏe. Trong phong thủy, lưỡi hổ còn có tác dụng trấn trạch, xua đuổi điều xui rủi.

Đặt một chậu lưỡi hổ nhỏ ở góc phòng khách giúp không gian trở nên hiện đại, đồng thời thu hút vượng khí, bảo vệ gia đình khỏi năng lượng tiêu cực.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn