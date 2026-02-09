4 ô tô bị tai nạn trên cao tốc Bắc - Nam, 2 người bị thương

Một chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu trong vụ tai nạn - Ảnh: H.A.

Sáng 9-2, thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (thuộc Khu quản lý đường bộ II) cho biết trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 4 ô tô khiến 2 người bị thương.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 3h35 rạng sáng cùng ngày tại Km511+500 cao tốc đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (thuộc địa phận phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, xe tải mang biển kiểm soát TP.HCM va chạm với xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên (sau va chạm, 2 xe dừng ở làn 1); xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát TP.HCM va chạm với xe ô tô không rõ biển kiểm soát đã rời khỏi hiện trường (sau va chạm, xe ô tô 7 chỗ dừng ở làn 2 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi).

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, 3 chiếc ô tô bị hư hỏng.

Đoạn tuyến cao tốc tại vị trí xảy ra tai nạn giao thông tắc đường theo chiều Nam - Bắc, đơn vị quản lý vận hành tuyến đang phân làn cho xe ra tại nút giao Cẩm Quan, xã Cẩm Xuyên.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi thời tiết mưa, mặt đường ẩm ướt.

Hiện Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) đang phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ