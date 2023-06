4 du khách gặp nạn khi tắm biển Quan Lạn, một người tử vong

Trước đó, ngày 4-6, một đoàn gồm 45 người ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, đi du lịch ra đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn.

Đến khoảng 16 giờ 15 phút ngày 5-6, 4 người phụ nữ trong đoàn gồm: các bà Nguyễn Thị Kim S. (SN 1962), Vũ Thị Ng. (SN 1962), Trần Thị H. (SN 1957) và Tống Thị L. (SN 1949, đều ở tổ 16 phường Lĩnh Nam) ra khu vực bãi biển Đầu Núi, xã Quan Lạn để tắm.

Vào thời điểm đó, do thời tiết có biển động, sóng to, nên khi tắm biển ở khu vực nước sâu, bị sóng đẩy ra ngoài. Do không biết bơi, cả 4 người đã bị đuối nước.

Phát hiện ra sự việc, một số thanh niên đã ứng cứu 4 người này đưa vào bờ và sơ cứu.

Lực lượng chính quyền xã Quan Lạn cùng các lực lượng chức năng cũng đã có mặt kịp thời đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, bà Vũ Thị Ng. đã tử vong, 3 người phụ nữ còn lại sức khỏe dần ổn định.

Lực lượng chức năng địa phương đã hỗ trợ gia đình bà Vũ Thị Ng. 5 triệu đồng để thuê phương tiện đưa thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Được biết, khu vực bãi tắm Quan Lạn có nhiều chỗ sâu và sóng lớn, đã có cảnh báo nguy hiểm. Các nhà hàng đã ký cam kết nhắc nhở du khách không tắm biển khi không an toàn. Tuy nhiên, vụ việc đáng tiếc trên vẫn xảy ra.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động