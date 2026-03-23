4 anh em xây nhà trên mảnh đất tổ 800 m2, sống quây quần bên bố mẹ

Đại gia đình của cụ Cứ và cụ Chín.

Gia đình ông Nguyễn Quốc Oai (sinh năm 1971) hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Sau nhiều năm gắn bó với cuộc sống đô thị, ông đang ấp ủ kế hoạch trở về quê Hưng Yên sinh sống vào năm 2027 hoặc 2028, khi ngôi nhà mới hoàn thiện, để được gần gũi bố mẹ và đại gia đình.

Quê ông Oai ở xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên. Bố mẹ ông là cụ Nguyễn Xuân Cứ (sinh năm 1941) và cụ Nguyễn Thị Chín (sinh năm 1942) sinh được 6 người con (4 trai, 2 gái). Hiện nay, hai cụ sống cùng người con trai út trên mảnh đất tổ tiên để lại.

Trong số 6 người con, có tới 5 người sinh sống gần bố mẹ, chỉ riêng ông Oai làm việc tại Hà Nội, nhưng hầu như cuối tuần nào cũng về quê sum họp.

Ý tưởng về một không gian sống chung cho đại gia đình bắt đầu từ năm 2020, khi vợ chồng cụ Cứ dự định chia mảnh đất rộng gần 800 m2 cho 4 người con trai.

Nhà thờ tổ phía bên trái cùng nhà con trai út của cụ Cứ.

Thay vì chia nhỏ, các anh em cùng nhau bàn bạc và đi đến quyết định giữ lại phần trung tâm để xây dựng nhà thờ tổ 3 gian, xung quanh là 4 căn nhà của 4 anh em, tất cả cùng hướng về nhà tổ.

“Nhà thờ tổ 3 gian nằm ở vị trí trung tâm khu đất, bao quanh là 4 căn nhà của 4 anh em chúng tôi, tất cả đều chung cổng”, ông Oai chia sẻ.

Đến năm 2021, căn nhà đầu tiên được xây dựng, là nơi vợ chồng cụ Cứ sinh sống cùng người con trai út. Những năm sau đó, kế hoạch dần được hoàn thiện.

Căn nhà của ông Oai đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện.

Đầu năm 2025, gia đình bắt tay vào thiết kế và xây dựng nhà thờ tổ, hiện công trình đã hoàn thành. Cùng thời điểm, 3 ngôi nhà còn lại cũng được khởi công và đang trong quá trình hoàn thiện.

“Khoảng sân ở giữa là không gian sinh hoạt chung của đại gia đình. Nơi đây cũng lưu giữ ký ức tuổi thơ của 6 anh chị em chúng tôi, những ngày cùng nhau chơi đùa, đập lúa, phơi thóc”, ông nói.

Dù việc sống chung trong một khuôn viên lớn không phải điều dễ dàng, các thành viên trong gia đình đều ý thức gìn giữ sự hòa thuận, đoàn kết. Kinh phí xây dựng nhà thờ tổ do các anh em trong gia đình chung tay.

Theo ông, 4 anh em trai ở gần nhau sẽ giúp chăm sóc bố mẹ tốt hơn. Sự đoàn kết, yêu thương giữa các thành viên trong đại gia đình cũng được gắn kết.

Cụ Cứ và cụ Chín bên 6 người con.

Chứng kiến các con đồng lòng xây dựng tổ ấm chung trên mảnh đất tổ tiên, cụ Nguyễn Xuân Cứ và cụ Nguyễn Thị Chín không giấu được niềm xúc động.

“Bố mẹ tôi rất vui khi các con luôn yêu thương, đùm bọc và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với nhau. Nay các con xây nhà thờ tổ và mỗi người một căn nhà riêng trong khuôn viên đất cha ông để lại, bố mẹ rất vui và hạnh phúc”, ông Oai chia sẻ.

Hiện tại, hai cụ vẫn sống cùng gia đình người con trai út, được chăm sóc chu đáo. Với kế hoạch trở về trong tương lai gần, đại gia đình ông Oai đang dần hoàn thiện giấc mơ quây quần nhiều thế hệ trên chính mảnh đất cội nguồn.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn