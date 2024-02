32 năm vẫn không “nuốt trôi” được 2 lượng vàng

Ngày 1/2, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt Nguyễn Thị Ngời (SN 1967, ngụ Bình Thạnh) để xử lý về hành vi “chiếm đoạt tài sản” theo quyết định truy nã 32 năm trước của Công an quận 3.

Theo hồ sơ, giữa tháng 3/1992, bà T.T.K. (ngụ quận 1) cùng con gái mang 5 lượng vàng 24K đến tiệm vàng trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3) do ông Đ làm chủ để bán.

Ảnh truy nã và đối tượng Nguyễn Thị Ngời hiện nay.

Thời điểm này giá vàng là 462 ngàn đồng/chỉ nhưng bà K. chỉ đồng ý bán với giá 464 ngàn đồng/ chỉ. Lúc này Ngời xuất hiện lôi kéo bà K. đến một tiệm vàng khác để bán. Tuy nhiên tại đây bà K. cũng không bán được với giá mình mong muốn. Ngời nói sẽ mua số vàng trên với giá bà K. đưa ra.

Ngời cầm 5 lượng vàng, đem bán cho ông Đ. 3 lượng rồi bỏ thêm tiền vào để đúng với giá bà K. yêu cầu, sau đó nói cầm 2 lượng vàng còn đi chỗ khác bán với giá cao hơn. Bà K. tin tưởng ngồi đợi. Tuy nhiên chờ hết ngày vẫn không thấy Ngời quay lại. Biết bị lừa, bà K. đến Công an quận 3 trình báo.

Sau khi điều tra, Công an quận 3 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngời, tuy nhiên Ngời đã bỏ trốn khỏi địa phương, bị Công an quận 3 ra đã quyết định truy nã.

Ngời sử dụng tên giả là Lê Mộng Hoàng lẩn trốn khắp nơi, làm đủ thứ nghề. Ngày 31/1, Công an quận 3 xác định Ngời đang lẩn trốn ở Hóc Môn nên đã bắt giữ.

Tác giả: Hàn Phi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân