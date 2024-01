Bắt nữ đối tượng bị truy nã quốc tế sau 3 năm lẩn trốn

Pháp luật

Ngày 21/1, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Nội Bài (Hà Nội) bắt giữ nữ đối tượng bị truy nã quốc tế Lê Thị Diễm My (sinh năm 1994, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) sau 3 năm lẩn trốn ở nước ngoài.