31.800 ô tô được cầm cố ở F88, ai đứng sau chuỗi cầm đồ lớn nhất Việt Nam?

356.146 xe máy và 31.883 ô tô được cầm cố ở F88

Công ty CP Đầu tư F88 (F88) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán. Theo báo cáo, doanh thu cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp này năm ngoái đạt hơn 3.105 tỉ đồng, tăng 36% so với năm trước.

Giá vốn tương ứng khoảng 1.913 tỉ đồng, chiếm hơn 61% doanh thu, giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 1.191 tỉ đồng, tăng gần 90%.

Biên lợi nhuận gộp theo đó đạt hơn 38%, tương đương khoảng 2,6 đồng doanh thu tạo ra 1 đồng lợi nhuận gộp.

Tại thời điểm cuối năm 2025, F88 ghi nhận 356.146 xe máy và 31.883 ô tô là tài sản cầm cố của khách hàng.

So với đầu năm, số lượng xe máy tăng gấp đôi, trong khi lượng ô tô tăng hơn 2,4 lần chỉ sau một năm.

Đây là mức tăng đáng chú ý, cho thấy nhu cầu vay cầm cố tài sản, đặc biệt là ô tô, gia tăng nhanh trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng có nhiều biến động.

Bên cạnh hoạt động cầm cố, doanh thu tài chính của F88 (chủ yếu lãi cho vay từ dịch vụ cầm đồ) đạt khoảng 771 tỉ đồng, tăng mạnh so với năm trước.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính cũng tăng lên khoảng 474 tỉ đồng, phản ánh áp lực chi phí vốn ngày càng lớn.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt hơn 211 tỉ đồng và 877 tỉ đồng, đều tăng đáng kể so với năm trước. Trong đó chi phí nhân sự chiếm tỉ trọng lớn khi quy mô nhân sự mở rộng.

Tính đến cuối năm 2025, F88 có 4.681 nhân viên, tăng thêm khoảng 650 người so với đầu năm.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt hơn 907 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 720 tỉ đồng.

Ai đứng sau chuỗi cầm đồ lớn nhất Việt Nam?

Báo cáo tài chính cũng cho thấy một số thay đổi trong cơ cấu cổ đông của F88.

Tại ngày 31-12-2025, Skydom Pte. Ltd vẫn là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 30,55% vốn điều lệ, giảm nhẹ so với mức 31,32% đầu năm.

Ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - sở hữu 12,04% vốn, giảm so với mức hơn 15% trước đó. Trong khi đó ông Ngô Quang Hưng - Thành viên HĐQT - nắm giữ 10,87%, cũng giảm so với đầu năm.

Cơ cấu cổ đông của F88 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Một số cổ đông tổ chức khác như Bronze Blade Limited sở hữu khoảng 9,5% vốn. Asia Investment Company S.A.R.L và Winter Flame Pte. Ltd lần lượt nắm giữ 8,25% và 5,5% cổ phần.

Đáng chú ý, nhóm "các cá nhân khác" tăng tỉ lệ sở hữu lên 23,29%, cho thấy mức độ phân tán cổ đông có xu hướng gia tăng.

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của F88 tại cuối năm 2025 là hơn 8,47 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ khoảng 84,7 tỉ đồng .

Trong năm 2025, F88 đã đưa hơn 8,26 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM, với mức giá tham chiếu 634.900 đồng/cổ phiếu, cao gấp khoảng 3 lần giá trị sổ sách.

Sau đó doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chia cổ phiếu thưởng với tỉ lệ lớn, giúp thị giá cổ phiếu giảm về mức dễ tiếp cận hơn, quanh 130.000 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục có thêm các đợt chia tách cổ phiếu trong thời gian tới.

