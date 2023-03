Chân dung ông chủ F88 Phùng Anh Tuấn

Phùng Anh Tuấn (biệt danh Tuấn Pat) sinh năm 1984 tại tỉnh Phú Thọ, vốn được đánh giá là một hacker “hạng nặng” trong giới công nghệ toàn quốc, từng làm giám đốc một công ty an ninh mạng. Phùng Anh Tuấn từng học tại trường THPT Chuyên Hùng Vương và cũng là sinh viên xuất sắc của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Hiện theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Tuấn đang là người đại diện pháp luật của Công ty CP kinh doanh F88 (thành lập năm 2016). Ông Tuấn cũng là đại diện Công ty CP Đầu tư F88 được thành lập năm 2015, đây là công ty mẹ của Công ty CP Kinh doanh F88.

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc F88.

Rời trường đại học, Tuấn làm nhân viên công nghệ thông tin cho một số tập đoàn lớn như: VASC, Viettel, Hipt. Sau đó, Tuấn thôi việc và khởi nghiệp thành lập một công ty an ninh mạng vào năm 2003, start-up đầu tiên trong lĩnh vực bảo mật an toàn tại Việt Nam. Đến năm 2018, công ty này lọt top “Những công ty B2B hàng đầu châu Á”. Điều này đã giúp Phùng Anh Tuấn củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Nói về cơ duyên chuyển hướng sang lĩnh vực cầm đồ, Tuấn từng kể, ở giai đoạn bắt đầu khởi nghiệp, do không đủ tiền trả lương nhân viên nên thường mang đồ đạc đi cầm. Nhờ vậy, Tuấn nhận thấy tiềm năng của lĩnh vực này và bắt tay vào làm.

"Thời kỳ đầu còn nhiều khó khăn, đôi lúc anh em đã phải đi cầm đồ để theo đuổi đam mê rồi nhận thấy thị trường cầm đồ vô cùng tiềm năng cũng như còn nhiều cơ hội để phát triển công ty một cách chuyên nghiệp và khác biệt nếu biết kết hợp lợi thế công nghệ của mình vào hoạt động kinh doanh. Nhưng phải đến 5 năm sau tôi mới đủ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' để thực hiện", Tuấn kể.

Công ty cổ phần Kinh doanh F88 ra đời ngày 30/6/2013, trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Hệ thống cầm đồ này từng được 2 quỹ đầu tư lớn trên thế giới là Mekong Capital và Granite Oak rót vốn.

Ban đầu, công ty này có quy mô vốn điều lệ 54,5 tỉ đồng. Trong đó, CTCP Đầu tư F88 (F88 Invest) nắm chi phối, với tỷ lệ sở hữu lên tới 99,99% vốn điều lệ. Sau nhiều lần tăng vốn, cập nhật đến tháng 10/2022, F88 có vốn điều lệ 566,9 tỉ đồng.

Trong khi đó, F88 Invest được thành lập vào tháng 11/2015, có địa chỉ trụ sở chính tại một số nhà trên đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cập nhật tới tháng 11/2022, quy mô vốn của F88 Invest đạt 69,88 tỉ đồng.

Với hơn 600 phòng giao dịch, hiện F88 đã có mặt tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Sáng 6/3, tại toà nhà Văn Phôn Tower (đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM), công an TP.HCM đã thực hiện lệnh phong tỏa, khám xét Công ty CP Kinh doanh F88.

Động thái này được thực hiện sau thời gian Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp điều tra, ghi nhận phản ánh về việc Công ty CP Kinh doanh F88 thực hiện hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản theo kiểu "khủng bố".

Theo phản ánh của nhiều khách hàng, "núp" dưới vỏ bọc hoành tráng bề ngoài, thực chất hoạt động bên trong của hệ thống F88 chính là cho vay cầm đồ theo kiểu “tín dụng đen”. Hiện Công ty F88 đang cho vay với lãi suất dao động từ 1.500 đến 2.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 4,5 - 7,5%/tháng hay 54 - 90%/năm).

Chiều 6/3, Công an TP.HCM phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an khám xét nhiều chi nhánh thuộc Công ty F88 ở TP.HCM. Quá trình kiểm tra, công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ và máy móc.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra.

Tác giả: PHẠM DUY (tổng hợp)