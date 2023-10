3 mẹ con ngộ độc sau khi ăn thịt và trứng cóc

Ngày 12/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh viện tiếp nhận 3 mẹ con sống tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vào cấp cứu trong tình trạng nghi ngộ độc thịt cóc.

Theo chia sẻ của bà mẹ, nghe hàng xóm nói thịt cóc giàu dinh dưỡng, có tác dụng chữa còi xương nên mua về chế biến.

Trong quá trình sơ chế, thịt cóc đã được lột sạch da, bỏ nội tạng, tuy nhiên, còn giữ lại bộ trứng cóc. Sau khi chiên, hai con ăn thịt cóc, còn người mẹ ăn trứng cóc.

Khoảng 30 phút sau khi ăn, cả 3 mẹ con đều có dấu hiệu mệt, buồn nôn, nôn nhiều và được đưa ngay đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn. Sau đó được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

3 mẹ con phải nhập viện điều trị sau khi ăn thịt và trứng cóc.

Tại đây, 3 mẹ con đã được thăm khám, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng và được chẩn đoán ngộ độc thịt và trứng cóc.

Rất may mắn, do cả 3 được đưa đến bệnh viện sớm, tình trạng ngộ độc chưa nặng. Các triệu chứng ngộ độc chủ yếu biểu hiện trên đường tiêu hóa, buồn nôn, nôn do ăn lượng rất ít và chưa có bất thường tại cơ quan tim mạch, thần kinh.

Từ đầu tháng 10 đến nay, trên cả nước xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc do ăn thịt và trứng cóc, đã có trường hợp tử vong. Đó là nam thanh niên 24 tuổi, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đi bắt cóc về làm thịt và có ăn trứng, sau đó xuất hiện đau bụng và buồn nôn. Bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) trong tình trạng mệt mỏi toàn thân, đau đầu.

Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị ngộ độc Bufodienolid, Bufotoxin và một số chất khác do ăn trứng cóc. Sau 1h được cấp cứu, bệnh nhân xuất hiện rung thất, ngừng tuần hoàn. Mặc dù được cấp cứu ngừng tuần hoàn và đặt máy tạo nhịp nhưng bệnh nhân không hồi phục.

Mới đây nhất, vào hôm qua (11/10), Trung tâm Y tế huyện Chư Sê (Gia Lai) tiếp nhận cấp cứu 3 anh em nghi ngộ độc do ăn thịt cóc. Theo gia đình cho biết, trưa cùng ngày, các em đã tự làm thịt cóc ăn, sau đó nôn nhiều lần, mệt lả nên được gia đình đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán 3 em nhỏ bị ngộ độc trứng cóc/rối loạn nhịp tim.

Rất nhiều người nghĩ rằng ăn thịt cóc bổ, chống còi xương nên bắt cóc về làm thịt hoặc mua ruốc cóc về ăn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, ở gan, trứng, da, mủ (dịch tiết màu trắng đục từ các tuyến dưới da và mang tai, còn gọi là nọc cóc), mắt và hạch thần kinh (dọc hai sống lưng) của con cóc chứa rất nhiều bufotoxin – một chất cực độc, có thể gây chết người trong thời gian rất ngắn. Tỷ lệ gây ra tử vong của loại độc chất này rất cao, có những bệnh nhân tử vong ngay tại nhà hoặc trên đường tới bệnh viện.

Ngoài ra, một số loài cóc còn chứa cả độc tố tetrodotoxin (độc tố có ở cá nóc) thông qua cơ chế cộng sinh với một số vi khuẩn. Đặc biệt, độc tố trong thịt cóc không bị nhiệt phân hủy.

Vì vậy, một khi độc tố của cóc, trong quá trình chế biến không an toàn, bị dính sang thịt cóc, độc tố sẽ không mất đi cho dù thịt cóc đã được nấu sôi hầm rục.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo, triệu chứng ngộ độc độc tố cóc biểu hiện cấp tính, xuất hiện 1-2h sau khi ăn (có thể sớm hơn nếu uống rượu, bia) với các biểu hiện như: Chướng bụng, đau bụng trên rốn kèm theo nôn mửa, có thể bị tiêu chảy; hồi hộp, đánh trống ngực, tim đập nhanh…; loạn nhịp tim, trụy tim mạch, huyết áp lúc đầu cao sau đó tụt; rối loạn cảm giác (đau như kim chích ở đầu ngón tay, chân, tê môi), chóng mặt, ảo giác, vã mồ hôi lạnh, tăng tiết nước bọt, có thể khó thở, ngừng thở, ngừng tim; bí đái, thiểu niệu, vô niệu và nặng hơn là dẫn đến suy thận cấp.

Để phòng tránh ngộ độc, các gia đình không nên ăn thịt cóc. Bởi vì nọc độc cóc có thể tiết qua hạch bạch huyết truyền đi khắp da, mủ, trứng và gan. Thêm vào đó, thịt, mỡ cóc dù không có độc tố nhưng trong quá trình chế biến không cẩn thận vẫn có thể nhiễm độc. Bên cạnh đó, cóc rất bẩn, có nhiều giun sán, ký sinh trùng nên tránh sử dụng các sản phẩm chế biến sẵn như ruốc cóc, thịt cóc, do không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ngoài ra, tuyệt đối không ăn nội tạng, trứng cóc.

Tác giả: Trần Hằng

Nguồn tin: cand.com.vn