3 hộ dân Làng Nủ viết đơn xin nhường nhà mới cho người khác, lí do phía sau khiến nhiều người xót xa

Khu tái định cư Làng Nủ được khởi công xây dựng ngày 21/9. Sau hơn 3 tháng thi công, ngày 15/12, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Lào Cai đã bàn giao khu nhà tái định cư cho người dân, chính quyền địa phương. Khu tái định cư Làng Nủ mới nằm cách vị trí xảy ra lũ quét ngày 10/9 khoảng 2 km, được xây dựng trên diện tích 10 ha. Trong đó, 40 căn nhà được thiết kế theo kiến trúc nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Mỗi căn nhà có diện tích 96 m2, có công trình phụ khép kín và có đất trống xung quanh nhà để trồng cây, làm vườn. Khu tái định cư có đầy đủ hạ tầng đường giao thông, đường điện chiếu sáng đồng bộ, khang trang; 1 điểm trường có nhà cấp 4 gồm 2 lớp học mầm non và 2 lớp học mẫu giáo diện tích 220 m2; 1 nhà sinh hoạt cộng đồng diện tích 300 m2. Đến nay, 33/40 căn nhà khu khu tái định cư Làng Nủ đã được bàn giao cho các gia đình mất nhà trong trận lũ quét ngày 10/9, còn lại 7 căn được chính quyền địa phương tiếp nhận, bảo quản để xin ý kiến cấp trên xem xét bố trí nhà cho các hộ chính sách, người có công với cách mạng hoặc những hộ đã mất nhà do thiên tai, lũ lụt. Do ảnh hưởng mưa lớn trong cơn bão Yagi (bão số 3), rạng sáng 10.9, lũ quét từ núi Con Voi tràn xuống vùi lấp hoàn toàn 37 ngôi nhà ở thôn Làng Nủ làm 60 chết, đến nay vẫn còn 7 người mất tích.