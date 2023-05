3 gã trai trẻ làm điều hèn hạ với thiếu nữ lúc rạng sáng

3 đối tượng này gồm: Nguyễn Thế Đan (SN 2007, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội); Kiều Anh Dũng (SN 2007, trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) và Đỗ Hùng Dũng (SN 2007, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Qua điều tra, khoảng 3h40 ngày 7/5, N.V.C. (SN 2007, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo N.H.Y. (SN 2006, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) di chuyển trên phố Hàng Bài rẽ hướng Hai Bà Trưng. Cùng đi với còn có một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave.

3 đối tượng liên quan đến vụ chém một thiếu nữ thương tích. Ảnh: PL&XH

Khi đi đến số 27 phố Hai Bà Trưng thì bị 3 thiếu niên đi xe máy ngược chiều chặn đâm khiến xe của N.V.C. và N.H.Y. đổ ra đường.

Ngay sau đó, 3 đối tượng định đuổi đánh thanh niên đi xe Honda Wave, nhưng người này đã phóng xe bỏ chạy. Thấy 3 đối tượng có hung khí, N.V.C. vứt xe bỏ chạy về hướng phố Hàng Bài.

Sau đó, nhóm tượng lao vào dùng hung khí đánh N.H.Y., đập phá xe của N.V.C. rồi rủ nhau lên xe bỏ đi. Y. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, gia đình bị hại đã trình báo Cơ quan Công an. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm đã giao Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận vào cuộc điều tra, làm rõ danh tính của các đối tượng gây án.

Làm việc với Cơ quan Công an, Thế Đan, Kiều Dũng và Hùng Dũng khai nhận, trước khi xảy ra vụ án trên, khoảng 2h30 cùng ngày, Đan và Kiều Dũng đang đi xe máy từ Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) rẽ sang Phạm Ngọc Thạch để về nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi xe máy Honda Wave đuổi đánh, dùng chai thủy tinh ném.

Khi đó, Đan và Dũng bỏ xe lại tại chân khu tập thể để thoát thân thì bị nhóm thanh niên kia đập phá xe.

Sau khi thấy đối phương đã bỏ đi, Thế Đan và Kiều Dũng nói với Hùng Dũng việc bị đánh. Cả 3 liền rủ nhau mang theo hung khí đi tìm nhóm đối tượng đi xe Honda Wave trả thù.

Cả 3 đối tượng chở nhau trên một xe máy, sau đó, nhóm nay nhìn thấy thiếu niên điều khiển xe Honda Wave đang đi cùng Y. và C., nghĩ rằng đó là người trong nhóm đã đánh mình nên đối tượng đuổi theo và gây ra vụ án chém người trên khiến Y. bị thương như đã nêu trên.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn