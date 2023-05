Ớn lạnh clip nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào cửa hàng tiện lợi hô hoán chém người

Tối 4/5, nhiều thành viên mạng chia sẻ đoạn clip tại cửa hàng tiện lợi, cho thấy cảnh tượng nhóm thanh niên hung hãn, tay lăm lăm hung khí xông thẳng vào cửa hàng dọa chém người.

Clip: Nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm

Theo clip trích xuất từ camera, thời điểm xảy ra sự việc khoảng 2h sáng ngày 29/4. Nhóm thanh niên 5-6 người, trên tay cầm nhiều loại hung khí khác nhau chạy thẳng vào bên trong cửa hàng tiện lợi.

Một số thanh niên vung hung khí lên, chạy quanh khu vực các gian hàng như truy lùng ai đó. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều vị khách có mặt tại cửa hàng không khỏi bàng hoàng, sợ hãi.

Bên ngoài, một nhóm người khác được cho là đồng bọn của những thanh niên, liên tục bóp còi xe máy và nẹt pô gây ồn ào cả một góc phố. Nhóm thanh niên sau đó leo lên xe rời đi, tay vẫn lăm lăm hung khí, miệng chửi thề.

Nhóm thanh niên 5-6 người cầm hung khí như đang truy tìm ai đó

Sự việc được cho là xảy ra tại Đà Nẵng. Một số fanpage, hội nhóm địa phương khi chia sẻ đoạn clip cho biết thêm, đã có người bị thương do bị những thanh niên này dùng hung khí chém trúng.

Chứng kiến sự manh động, hung hãn của nhóm thanh niên lúc nửa đêm, nhiều người sợ hãi và bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc.

- Xem mà rùng mình sợ hãi. Không làm gì có khi cũng bị chém oan.

- Không vừa mắt là chúng nó có thể chém người loạn xạ, sợ hãi thật. Mong công an sớm tìm ra và xử lý nghiêm nhóm này làm gương.

- Gì chứ đánh người, gây thương tích là sai rồi. Đến lúc lên phường thì co rúm lại cho xem.

Tác giả: Đan Phượng

Nguồn tin: kienthuc.net.vn