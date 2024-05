3 chi tiết bất minh về lai lịch cô gái biến mất khỏi Tịnh thất Bồng Lai, tham gia vụ loạn luân chấn động

Mới đây, cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên (sinh năm 1993), liên quan đến vụ khởi tố “thầy ông nội” Lê Tùng Vân tội loạn luân. Kỳ Duyên đã đột ngột biến mất khỏi Tịnh thất Bồng Lai. Những bí ẩn liên quan đến lai lịch của cô gái này cũng được hé lộ.

Thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên của công an

Là con ruột ông Lê Tùng Vân nhưng tuyên bố mình là trẻ mồ côi

Từ khi Tịnh thất Bồng Lai (hay còn gọi Thiền am bên bờ vũ trụ) ở Long An gây chú ý với công chúng, thu hút nhiều nguồn tài trợ, “thấy ông nội” Lê Tùng Vân và các “học trò” đều khẳng định họ không có quan hệ huyết thống, chỉ là thầy - trò cùng tu tập.

Trả lời truyền thông, báo chí cũng như tuyên bố trên các kênh YouTube do Tịnh thất Bồng Lai quản lý, những người sống tại đây khăng khăng các “thầy nam” và các “thầy nữ” (trong đó có Lê Thanh Kỳ Duyên) là trẻ mồ côi, được ông Lê Tùng Vân thu nạp, dạy dỗ.

Tương tự, những đứa trẻ sống trong Tịnh thất Bồng Lai cũng được giới thiệu là trẻ mồ côi.

Lê Thanh Kỳ Duyên từng được giới thiệu là trẻ mồ côi

Tuy nhiên, theo công bố mới nhất của cơ quan điều tra, kết quả giám định ADN khẳng định Lê Thanh Kỳ Duyên là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân (một trong những bị can bị khởi tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tại Tịnh thất Bồng Lai).

Trước đây, trong lý lịch tư pháp tự đăng ký với ngành chức năng tỉnh Long An, Lê Thanh Kỳ Duyên từng bỏ trống, không khai tên cha.

Là mẹ 2 “chú tiểu” thi thách thức danh hài

Khi tham gia game show giải trí Thách thức danh hài trên truyền hình, 5 đứa trẻ trong Tịnh thất Bồng Lai đã mặc đồ tu hành, được giới thiệu là “chú tiểu” và là trẻ mồ côi. Nhóm này đã thắng giải quán quân chương trình năm 2018 và 2019.

Thời điểm 2022, khi những ồn ào ở Tịnh thất Bồng Lai nổ ra, cơ quan tư pháp huyện Đức Hòa xác nhận, có 3 trẻ em ở Tịnh thất Bồng Lai được đăng ký khai sinh tại địa phương, ghi rõ tên mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang, bỏ trống tên cha.

Trích lục khai sinh của hai em bé liên quan đến Lê Thanh Kỳ Duyên

Ông Nhất Nguyên đã đại diện Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng khẳng định: “Các em bé tại đây đều được nhận nuôi và do các cô sống tại đây nhận làm người đỡ đầu. Các cô đều là mẹ của các bé trên mặt giấy tờ.

Các bé đều xưng con - gọi thầy, ví dụ như thầy Kỳ Duyên, thầy Huyền Trang. Mình là người tu, chỉ nhận đỡ đầu các bé nên không có chuyện gọi là mẹ”.

Dù có những giấy tờ xác thực, phía Tịnh thất Bồng Lai vẫn khăng khăng việc làm giấy tờ cho các bé là để chúng có thể đi học hợp pháp, chứ không có chuyện các cô sinh con.

Hình ảnh đón con ở bệnh viện từng được Tịnh thất Bồng Lai giải thích là xin con nuôi và giấy chứng sinh tại BV Từ Dũ năm 2015 có tên Kỳ Duyên

Thông tin mới nhất của cơ quan điều tra Long An xác nhận, Lê Thanh Kỳ Duyên là mẹ ruột của hai bé L.T.M.N và L.T.P.V. Ngoài ra, lai lịch của các trẻ em khác tại Tịnh thất Bồng Lai, do được khai sinh tại địa phương khác nên vẫn là điều bí ẩn.

“Chú tâm tu hành” nhưng bị truy tìm vì tham gia vụ án loạn luân

Cũng trong các phát ngôn của Nhất Nguyên (thời điểm chưa bị xử lý, bắt giam) và truyền thông trên mạng xã hội thông qua YouTube và Facebook, Tịnh thất Bồng Lai là nơi thờ tự; người sống tại đây cũng là người tu hành.

Nhóm người này tạo dựng hình ảnh thanh thuần, sống lương thiện, chuyên chú vào tu tập. Họ cạo đầu, mặc đồ giống như người tu Phật và giữ gìn các “giới luật”. Trong số đó, họ nhấn mạnh việc ăn chay từ năm 15 tuổi, từ nhỏ không dính dáng đến chuyện ái tình, đặc biệt là không có quan hệ tình dục.

Thời điểm bị tố cáo là một gia đình có dấu hiệu loạn luân, Tịnh thất Bồng Lai ra sức cải chính, cho rằng danh dự của những “người tu” bị bôi nhọ.

Công an xác định bị can Lê Tùng Vân có hành vi loạn luân với con ruột và có con từ hành vi này

Hôm 19/4/2024, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Tùng Vân tội loạn luân. Từ năm 2022, sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm của một số tổ chức, cá nhân, đơn vị đã tiến hành lấy mẫu giám định ADN đối với ông Lê Tùng Vân và 26 người. Chứng cứ khoa học về di truyền đã khẳng định ông Lê Tùng Vân loạn luân với con ruột của mình và có con trong số những người được lấy mẫu giám định.

Ngày 5/5, quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân cùng với bị can Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai được đưa ra.

Hiện tại, Kỳ Duyên đã rời khỏi nơi cư trú, chưa rõ sống ở đâu nên công an tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra vụ án.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn