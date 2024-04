Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội loạn luân

Sáng ngày 19/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội loạn luân. Bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác về hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông Lê Tùng Vân, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra.

Sau thời gian điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Công an tỉnh Long An đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân.

Liên quan đến ông Lê Tùng Vân và Tịnh thất Bồng Lai, trước đó ngày 3/11/2023, TAND tỉnh Long An tuyên án, phạt bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Theo đó, tòa phạt bị cáo Lê Tùng Vân năm năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo bốn năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên ba năm sáu tháng tù và Cao Thị Cúc ba năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tác giả: Hoài Linh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn