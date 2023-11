2 xe máy đấu đầu, 3 thiếu niên tử vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 thiếu niên tử vong.



Tối 25/11, thông tin từ Ban ATGT tỉnh Kon Tum, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 thiếu niên tử vong.

Thông tin ban đầu, 23h đêm 24/11, trên Tỉnh lộ 671 (thuộc địa bàn thôn Plei Sar, xã Ia Chim, TP Kon Tum) xảy ra một vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe máy BKS: 27S - 018.67 do A.S. (15 tuổi, trú tại làng Plei Jơ Drợp, xã Đăk Năng, TP Kon Tum) cầm lái, đấu đầu với xe máy BKS: 82B1 - 896.91, trên xe có A.T. (16 tuổi) và A.K. (15 tuổi, cùng trú tại thôn Plei Sar - chưa rõ người điều khiển).

Cú va chạm mạnh làm 3 thiếu niên ngã ra đường, A.T. tử vong tại chỗ, A.K và A.S được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Công an TP Kon Tum điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Dung Nguyễn

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại