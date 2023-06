2 thanh niên nhiều lần rủ bé gái 12 tuổi vào nhà nghỉ làm chuyện "người lớn"

Ngày 7-6, Công an huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 đối tượng là H.V.Q. (SN 2003, trú tại khu Đại Điền Nam, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) và T.Q.T. (SN 1999, trú tại thôn 9, xã Quảng Long, huyện Hải Hà) để điều tra, làm rõ về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đối tượng H.V.Q thực nghiệm điều tra tại hiện trường

Trước đó, ngày 12-5, anh P.V.T. (trú tại huyện Hải Hà) có đơn gửi cơ quan Công an huyện Hải Hà trình báo về việc con gái mình bị 2 đối tượng hiếp dâm.

Theo trình báo, từ tháng 12-2022 đến tháng 5-2023, con gái anh T. là cháu L. (SN 2010) đã nhiều lần bỏ nhà đi và bị 2 đối tượng H.V.Q và T.Q.T quan hệ tình dục nhiều lần.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà đã vào cuộc xác minh, điều tra và triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 12-2022, thông qua mạng xã hội, có quen biết với cháu L. và đã nhiều lần rủ cháu tới nhà nghỉ trên địa bàn huyện Hải Hà để quan hệ tình dục.

Căn cứ lời khai của các nghi phạm, của bị hại và kết quả giám định của Cơ quan Pháp y tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với T.Q.T và H.V.Q về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 2, Điều 142, Bộ luật hình sự; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động