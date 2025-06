2 lần chuyển tiền theo tin nhắn Facebook ‘con gái’ ở Mỹ, mẹ bị mất 680 triệu

Nghi phạm và tang vật tại thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: H.B.

Ngày 15-6, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát hình sự vừa triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ Nguyễn Việt Hoàng (26 tuổi, trú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, công an tiếp nhận tin báo tố giác của bà M.T.L. (57 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về việc ngày 3-6, có người (không rõ lai lịch) làm giả Facebook của con gái bà L. tên P.T.M. (đang cư trú tại Mỹ, tài khoản Facebook "M.M"). Sau đó kẻ mạo danh nhắn tin qua messenger cho bà L. để mượn tiền đầu tư kinh doanh.

Do tin tưởng là con gái của mình nên bà L. đã 2 lần chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên "NGUYEN VAN QUYEN" với tổng số tiền 680 triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc và xóa tài khoản.

Tiếp nhận tin báo, Phòng cảnh sát hình sự xác định đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất tinh vi và chuyên nghiệp, nên đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã phác thảo được nhân thân, lai lịch người tình nghi gây ra các vụ lừa đảo trên là Nguyễn Việt Hoàng.

Ngày 13-6, khi nắm thông tin Hoàng đang có mặt tại địa phương, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) cử một tổ công tác phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) và công an địa phương triệu tập Nguyễn Việt Hoàng về làm việc.

Bước đầu xác định, Hoàng sử dụng các tài khoản Facebook giả mạo gọi điện thoại video, sau đó lấy lý do mạng bị yếu nên chuyển qua nhắn tin qua messenger với mục đích nói người bị hại tham gia đổi tiền ngoại tệ để hưởng % hoa hồng.

Tiếp đó, nghi phạm làm giả các bill chuyển tiền thành công gửi cho bị hại, mục đích để bị hại chuyển tiền cho con nhằm đổi tiền.

Khi bị hại chuyển một số tiền lớn, Hoàng nhanh chóng chặn liên lạc, hủy các sim điện thoại.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1-2025 đến nay, Nguyễn Việt Hoàng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo với nhiều bị hại trên cả nước. Trong đó riêng tại Đà Nẵng có 2 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng.

