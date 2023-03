18 thanh thiếu niên “hỗn chiến” vì một cô gái

Theo điều tra ban đầu, Hồ Xuân Khoa (SN 2006, ngụ xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) và người con gái tên Hằng yêu nhau nhưng đã chia tay. Khoảng 1 tuần nay, bạn gái cũ của Khoa lại yêu Nguyễn Đại Phúc (SN 2007, ngụ phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc). Giữa Phúc và Khoa đã phát sinh mâu thuẫn, xuất phát từ ghen tuông. Cả hai lên mạng xã hội facebook hẹn gặp nhau tại đường tránh TP Bảo Lộc để giải quyết mâu thuẫn.

Hung khí các đối tượng dùng để đâm chém nhau.

Rạng sáng 25/3, Nguyễn Đại Phúc gọi thêm Nguyễn Kim Huy (SN 2005, ngụ tại phường 2, TP Bảo Lộc) cùng 13 thanh, thiếu niên khác (từ 14 đến 16 tuổi) mang theo nhiều hung khí đến nơi đã hẹn nhưng không gặp Hồ Xuân Khoa. Phát hiện Khoa đang cùng nhóm bạn ở đường 1 tháng 5, phường B’Lao, TP Bảo Lộc, Phúc thúc giục đồng bọn truy đuổi, dùng dao, rựa chém loạn xạ vào nhóm đối phương. Hậu quả, Hồ Xuân Khoa bị chém 3 nhát vào tay và lưng phải nhập viện cấp cứu. Hành vi manh động giữa TP Bảo Lộc của hai nhóm đối tượng đã gây hoang mang, bức xúc dư luận.

Nhóm thanh, thiếu niên bị Công an triệu tập làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự cùng các đội nghiệp vụ và Công an phường, xã khẩn trương vào cuộc làm rõ hai nhóm thanh, thiếu nên trên. Sau 5 giờ điều tra, truy xét, Công an TP Bảo Lộc đã triệu tập 18 thanh, thiếu niên tham gia vụ “hỗ chiến”, thu giữ 4 cây phóng lợn, 3 dao rựa và 1 con dao tự chế.

Trong 18 người chỉ có Nguyễn Kim Huy đủ 18 tuổi, số còn lại mới chỉ từ 14 – 16 tuổi. Nguyễn Kim Huy là đối tượng đã dùng hung khí chém Hồ Xuân Khoa trọng thương.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích đối với hai nhóm thanh, thiếu niên này.



