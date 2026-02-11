Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương ứng cử đại biểu Quốc hội

Bà Lê Nữ Thùy Dương nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cuối năm 2025 - Ảnh: TTO

Ngày 11-2, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai thông báo tình hình, kết quả lấy ý kiến nhận xét của cử tri với danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị tỉnh Đồng Nai.

Trong đó có Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương - Phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh GoIf Long Thành.

Tại hội nghị, 100% cử tri tín nhiệm bà Lê Nữ Thùy Dương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

100% cử tri khu phố 14, phường Cát Lái (TP.HCM) cũng đồng ý bà Lê Nữ Thùy Dương ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị cũng đã thảo luận, lựa chọn và biểu quyết đồng ý 100% với danh sách 23 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 150 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai sẽ gửi biên bản, báo cáo và các tài liệu có liên quan đến các cơ quan có chức năng theo quy định.

Đồng thời tổ chức các hội nghị cử tri để các ứng cử viên tiếp xúc, gặp gỡ cử tri để vận động bầu cử theo quy định.

