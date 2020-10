Xuyên đêm bắt ông trùm ma túy vùng biên cùng 3 bánh heroin

Ngày 1/10, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng liên quan triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ một đối tượng, thu 3 bánh heroin, 10.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan.

Nguyễn Khắc Trung cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào thời gian giữa đầu tháng 9/2020, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quế Phong xác định trên địa bàn huyện xuất hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Khắc Trung (SN 1970), trú tại khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

Đêm 30/9, Công an huyện Quế Phong phối hợp Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ (Bộ Tư lệnh CSCĐ), Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh và Đội CSGT đường bộ đường sắt số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh) chốt chặn tại ngã ba Truông Bành, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong để chặn bắt đối tượng Trung.

Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, khi chiếc xe ô tô Kia Soluto BKS 37A 618.51 chở Nguyễn Khắc Trung xuất hiện, tổ công tác đã khống chế, bắt gọn đối tượng cùng tang vật. Thu giữ 3 bánh heroin (trọng lượng 1065,53g), 10.000 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 974,5g).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nguyễn Khắc Trung khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng người Lào ở khu vực giáp ranh giữa xã Đồng Văn và Thông Thụ và đang trên đường đi Hà Tĩnh để tiêu thụ thì bị bắt.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: cand.com.vn