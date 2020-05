Xử phạt thanh niên điều khiển xe máy bằng chân dạo phố Đà Nẵng

Báo Tiền phong đưa tin, sáng 17/5, video clip ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 43S2- 3671 di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành xuất hiện trên mạng xã hội Facebook. Điều đáng nói, nam thanh niên này dùng hai chân để điều khiển xe máy. Video thu hút sự quan tâm, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội.

Your browser does not support the video tag.

Ngay sau khi đoạn video xuất hiện, lực lượng CSGT phối hợp với công an phường xác minh truy tìm đối tượng.

Chỉ vài giờ sau, lực lượng chức năng đã xác đinh nam thanh niên là Đào Văn Dũng (2001, trú tại phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là người điều khiển phương tiện nói trên.

Theo báo Người lao động, trong biên bản làm việc với CSGT, Dũng cho hay, khoảng 19h ngày 16/5, Dũng tự điều khiển xe mô tô đi từ phường Hòa Hiệp Bắc đến KCN Hòa Khánh đón anh ruột.

Tuy nhiên, do anh trai làm thêm ca nên Dũng về một mình. Đến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua bãi biển Xuân Thiều, Dũng điều khiển xe máy bằng 2 chân trong khoảng 100m.

Qua kiểm tra, Dũng chưa có giấy phép lái xe. Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: Báo Người đưa tin