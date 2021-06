Xót xa em bé 8 ngày tuổi đỏ hỏn trong tay nữ điều dưỡng đi cách ly tại TP HCM

Tối ngày 24/6, trên mạng xã hội chia sẻ lại hình ảnh một điều dưỡng bế bé 8 ngày tuổi lên xe y tế đến khu cách ly Covid-19.

Đoạn video dài 32 giây ghi lại hình ảnh em bé đỏ hỏn, lọt thỏm trong tay nữ điều dưỡng đang tiến về chiếc xe cấp cứu đang đậu trong ngõ.

Your browser does not support the video tag.

Em bé 8 ngày tuổi đi cách ly ở Quận 7 Sài Gòn

Chia sẻ với truyền thông, anh Trí Nguyễn - người đăng tải clip cho biết, anh là một trong số các thành viên của chuyến xe 0 đồng, đưa bé đi bệnh viện cách ly sau khi gia đình bé được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Được biết, các trường hợp nhiễm Covid-19 trong gia đình cháu bé gồm cha mẹ, người bà của cháu bé và 2 trường hợp bệnh nhi khác. Gia đình bé hiện đang sống ở hẻm 1422 đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7, TP HCM)

Em bé 8 ngày tuổi đi cách ly do gia đình là F0

Sau 1 ngày đăng tải, clip nhận được 1,1 triệu view cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều cư dân mạng không khỏi đồng cảm, xót xa cho em bé khi tuổi nhỏ đã phải xa ba me, người thân.

"Cố lên con nhé, mong các cô chú sẽ chăm con thật tốt"

"Chắc em nhớ hơi mẹ, khát sữa mẹ lắm".

Trước đó, mạng xã hội cũng truyền tay nhau clip em bé 5 tuổi một mình lên xe y tế của Bệnh viện huyện Bình Chánh để đến Bệnh viện Trưng Vương điều trị COVID-19. Sự mạnh mẽ của các em nhỏ sẽ là hình ảnh đẹp được nhớ mãi trong mùa dịch này.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc